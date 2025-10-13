Cody Bellinger deja a los Yankees para ser agente libre, tras rescindir el último año de su contrato

Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, lanza su bate después de conectar un jonrón durante un partido de béisbol de esta temporada. ( FUENTE EXTERNA. )

El jardinero de los Yankees, Cody Bellinger, planea rescindir el último año de su contrato y convertirse en agente libre, según informó una fuente a MLB.com.

Bellinger acaba de completar el segundo año de un contrato de tres años que firmó con los Cubs en febrero de 2024, y tiene una opción de jugador de $25 millones para la próxima temporada.

Los Yankees adquirieron al jardinero de 30 años junto con dinero de los Cubs a cambio del lanzador derecho Cody Poteet en diciembre pasado.

Bellinger disfrutó de una temporada productiva con los Bronx Bombers, conectando 29 jonrones con un promedio de .272 y un OPS de .814 en 152 juegos.

Ese total de jonrones fue el mejor de Bellinger desde 2019, cuando conectó 47 durante su temporada con los Dodgers, ganadora del Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Su tasa de ponches del 13.7% y su tasa de ponches del 18.1% en 2025 también fueron sus mejores marcas personales.

Cómo llegó a los Yankees

Ese grupo incluye al jardinero Trent Grisham, al primera base Paul Goldschmidt y a los relevistas de última entrada Luke Weaver y Devin Williams.