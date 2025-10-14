×
Béisbol

A través de un comunicado, Águilas Cibaeñas reafirman su enfoque operativo y compromiso ético

La institución deportiva indicó que mantiene sus principios inquebrantables con la transparencia

    A través de un comunicado, Águilas Cibaeñas reafirman su enfoque operativo y compromiso ético
    Estadio Cibao, hogar de las Águilas Cibaeñas. (FUENTE EXTERNA.)

    El equipo de béisbol profesional Águilas Cibaeñas emitió un comunicado sobre informaciones públicas que conciernen a un miembro de su Consejo Administrativo: el señor Fabio Augusto Jorge.

    La organización dio cuenta de estar al tanto de las informaciones difundidas en torno a asuntos personales que conciernen al señor Jorge, quien a partir de este martes, tomó una licencia temporal de sus responsabilidades en el equipo, a raíz de los contenidos divulgados.

    "En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento", informó la franquicia aguilucha en el comunicado.

    • "La organización reitera su plena confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con total transparencia", comunicaron los 22 veces campeonas nacionales.

    Defienden sus valores

    Además la institución indicó que mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, y que esos principios son fundamentales para la forma en que sirven a sus jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país.

    Anunciaron que sus aficionados y socios comerciales pueden estar seguros de que las operaciones deportivas y administrativas del equipo, prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores.

