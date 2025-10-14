A través de un comunicado, Águilas Cibaeñas reafirman su enfoque operativo y compromiso ético

El equipo de béisbol profesional Águilas Cibaeñas emitió un comunicado sobre informaciones públicas que conciernen a un miembro de su Consejo Administrativo: el señor Fabio Augusto Jorge.

La organización dio cuenta de estar al tanto de las informaciones difundidas en torno a asuntos personales que conciernen al señor Jorge, quien a partir de este martes, tomó una licencia temporal de sus responsabilidades en el equipo, a raíz de los contenidos divulgados.

"En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento", informó la franquicia aguilucha en el comunicado.

"La organización reitera su plena confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con total transparencia", comunicaron los 22 veces campeonas nacionales.

Defienden sus valores

Además la institución indicó que mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, y que esos principios son fundamentales para la forma en que sirven a sus jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país.

Anunciaron que sus aficionados y socios comerciales pueden estar seguros de que las operaciones deportivas y administrativas del equipo, prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores.