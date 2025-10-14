San Sebastián y Don Bosco vuelven a la cima del BSE 2025

En una serie regular marcada por el equilibrio y la emoción, los clubes San Sebastián y Don Bosco retomaron el comando del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), certamen dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputa por la Copa INDOTEL.

En el primer partido de la jornada, San Sebastián (3-2) impuso su dominio con marcador de 93x70 sobre La Cancha (2-3), impulsado por la brillante actuación de Juan Junior Rosario, Anderson García y Nargenis Ulloa, quienes se combinaron para anotar 66 puntos y conducir al "Imperio Rojo" a la cima del torneo, avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

Los dirigidos por Vladimir Frías controlaron el encuentro de principio a fin, con ventaja de 47x36 al medio tiempo, destacando además en tiros de campo con un 53.3% de efectividad, frente al discreto 34.5% de La Cancha.

Por San Sebastián sobresalieron Juan Junior Rosario con un doble-doble de 29 puntos y 16 rebotes, Nargenis Ulloa con 19 puntos, Anderson García con 18 puntos y 12 rebotes, y Darling Martínez con 10 puntos. Por La Cancha se destacaron José Daniel Pérez (15), Jeremy Guzmán (11) y Rafael Balines (10).

Don Bosco también sube

En el segundo partido, los campeones defensores del Don Bosco (3-2) lograron una importante victoria 83x78 sobre el José Horacio Rodríguez (2-3), en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte de Moca, impulsados por otra noche sensacional de Jonathan Bello.

El espigado jugador fue una verdadera pesadilla para la defensa rival, registrando 25 puntos y 17 rebotes, actuación que fue decisiva para que los dirigidos por Jonathan Sarnelly Matos sumaran su tercera victoria y empataron en el primer lugar con San Sebastián.

Además de Bello, contribuyeron Darwin Rosario (15 puntos), Eric Pichardo (12) y Yeriel López (10). Por el José Horacio Rodríguez, Darious Monten comandó la ofensiva con 20 puntos, seguido de Luiyi Rojas (18), Juan Sime (13), Yonathan Polanco y Malfry Sánchez con 11 cada uno.

Emotivo minuto de silencio por doña Norma Cruz

En el medio tiempo de la primera jornada, la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador guardaron un sentido minuto de silencio en memoria de doña Norma Cruz, fallecida el domingo 12 de octubre.

Doña Norma, madre de José Cruz, miembro de la Comisión Técnica, y del exdirigente Chelo Abreu (El Maestro), fue recordada como una dama ejemplar, respetuosa y llena de bondad, cuya huella permanece en todos los que tuvieron el privilegio de conocerla.

ASOBAE y el Comité Organizador expresaron su pesar por su partida, al tiempo que invitaron a celebrar su vida, su entrega y los valores que dejó sembrados en la comunidad.