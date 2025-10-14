El Licey crea el Premio Manny Mota, para reconocer a peloteros vinculados a causas sociales

Miguel Ángel Fernández, tesorero del Licey, junto a Manny Mota, en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Licey anunció la creación del "Premio Manny Mota" que será presentado cada año al jugador que mejor represente los valores éticos, deportivos y humanos tanto dentro como fuera del terreno.

Miguel Ángel Fernández, expresidente y actual tesorero, junto al capitán Emilio Bonifacio, fue el responsable del anuncio durante la presentación del equipo para la temporada 2025-26 este lunes por la noche.

"Los Tigres del Licey presentan con orgullo el Premio Manny Mota, un reconocimiento que honra al jugador que combine la excelencia deportiva con la grandeza humana", dijo Fernández en la actividad.

Resaltó que el galardón nace inspirado en el ejemplo de un hombre que ha sido símbolo de constancia, entrega y generosidad.

"Manny Mota no solo brilló por su habilidad con el bate o su disciplina en el juego. Brilló porque nunca olvidó el valor de servir, de formar, de acompañar a los demás", agregó.

Perfil del receptor del premio

Añadió que el "Premio Manny Mota" distinguirá a aquel jugador que, además de destacarse en el terreno, refleje los valores que definen al verdadero ADN del Licey: compromiso, respeto, empatía y liderazgo con propósito.

"Con este reconocimiento, los Tigres del Licey celebramos no solo al pelotero, sino al ser humano que usa su plataforma para inspirar y transformar", apuntó.

Declaró que el galardón busca recordarnos que la verdadera grandeza no se mide en estadísticas, sino en acciones que elevan a los demás.

"En cada temporada habrá un ganador, pero en cada historia de servicio habrá un motivo para creer en el poder del béisbol como fuerza de bien. Con el "Premio Manny Mota", el Licey reafirma que la verdadera victoria es la que se obtiene cuando el deporte se convierte en instrumento de humanidad", dijo el ejecutivo azul.

El jurado estará integrado por una representación que refleja la esencia del Club Atlético Licey, uniendo la visión institucional, deportiva y humana.

Estará conformado por el presidente del Licey, un miembro de la Junta Directiva, el gerente general, la presidenta de la Rama Femenina, la directora de Relaciones Públicas, el director de Prensa, el representante del clubhouse y dos representantes externos honoríficos.

"Cada integrante aportará su experiencia, criterio y compromiso, desde diferentes áreas, sumando miradas que reflejan lo que somos: pasión, respeto, unión y empatía. Porque en el Licey, todo nace de nuestro ADN. Más que un equipo, somos una familia que cree en la grandeza del ser humano, y este premio busca reconocer justamente eso, la humanidad detrás del uniforme", añadió Fernández.