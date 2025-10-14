Grant Gavin ante César Valdez en el estadio Quisqueya

El refuerzo estadounidense Grant Gavin, de los Leones del Escogido, enfrentará a César Valdez y los Tigres del Licey en el partido inaugural de la temporada 2025-26 de Lidom, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal de esta ciudad.

Los eternos rivales darán apertura a la nueva campaña luego de enfrentarse en una serie final que se definió en el último lanzamiento del séptimo juego, a favor del Escogido, que se coronó campeón por decimoséptima vez en su historia y por primera vez desde la temporada 2015-16.

"Nosotros, como staff y como grupo, sabemos que tenemos una gran responsabilidad, pero todo eso quedó en el pasado", expresó el dirigente debutante de los escarlatas, el puertorriqueño Alex Cintrón, al ser cuestionado sobre la responsabilidad de asumir el equipo luego de ganar un campeonato.

Al referirse a la posible alineación para el partido de apertura, Cintrón mencionó a Jonathan Araúz, Erick González, César Prieto, Yamaico Navarro, Martín Maldonado, Junior Lake, Franchy Cordero, Alexander Canario y Sócrates Brito, para defender los colores del conjunto.

El dirigente de los campeones nacionales y del Caribe valoró la mezcla de juventud y veteranía que presenta el equipo, herramientas que -dijo- le permitirán aplicar el juego pequeño, considerando las características de los estadios del circuito.

"Este es un béisbol de mucho talento, donde los fanáticos son súper exigentes y se envuelven en el juego", dijo Cintrón a Diario Libre.

El pelotero que más ha impresionado al dirigente escarlata es el campocorto Erick González.

"Realmente es un tipo experimentado, pero yo no sabía que todavía podía desplazarse en el campocorto de esa manera. Me ha impresionado bastante", expresó Cintrón sobre "El Mago" González.

Gómez está contento

El dirigente del Licey, Gilbert Gómez, expresó sentirse satisfecho con el proceso que ha vivido el conjunto desde el 22 de septiembre, cuando iniciaron los entrenamientos.

"Los muchachos jóvenes, como los veteranos, han demostrado tremendo compromiso. Tenemos un buen núcleo y entendemos que todos van a ser parte del proceso en algún momento", dijo Gómez.

"Estamos blindados; nos sentimos bastante cómodos con lo que vamos a poner en el terreno de juego. Hay una buena mezcla de peloteros importados y nativos", agregó.

López no estará

El lanzador boricua Jorge López no estará con el conjunto azul, ya que tuvo que abandonar el país para atender asuntos personales. Su puesto en la lista de refuerzos será ocupado por el joven campocorto de los Diamondbacks de Arizona, Jordan Lawlar, quien estará de regreso en el país.