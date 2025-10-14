Max Scherzer es anunciado por los Blue Jays para el juego cuatro de la ALCS

Los Blue Jays recurrirán a un veterano con amplia experiencia en postemporada en un puesto crucial el jueves. Toronto eligió a Max Scherzer como abridor del cuarto juego en Seattle, en su primera aparición en el montículo este octubre.

Scherzer quedó fuera de la alineación de la Serie Divisional de la Liga Americana para la victoria de los Blue Jays sobre los Yankees, pero entró en la alineación de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con más brazos necesarios en una serie de siete juegos.

Scherzer se ha mantenido calentando, ya que recientemente tiró cinco entradas y aproximadamente 95 lanzamientos en un juego simulado.

Historial en playoffs

Scherzer, de 41 años, ha lanzado 143 entradas en postemporada en 30 apariciones a lo largo de su carrera y tiene una efectividad de 3.78, por lo que no es ajeno a los grandes momentos.

Fue pieza clave de la rotación de Washington que llevó a los Nacionales a su primer título de la Serie Mundial en 2019 y también participó en tres juegos para los Rangers en su camino al campeonato en 2023.

Para un futuro miembro del Salón de la Fama casi seguro, esta es otra oportunidad para que Scherzer continúe con su ya laureado legado y ayude a Toronto a mantener viva su temporada.

Los Blue Jays llegaron al tercer juego con Shane Bieber en el montículo con un déficit de 0-2, de cara a un hostil T-Mobile Park.