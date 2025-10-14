Sindicato de peloteros califica de "arbitraria" objeción de lanzadores investigado por apuestas

El dirigente Fernando Tatis Sr. tiene a Luis Ortiz para abrir el tercer partido y a Emmanuel Clase para competir el puesto de cerrador. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) rechazó el martes y calificó de "arbitraria" de la decisión de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) de impedir a las Estrellas Orientales la inscripción de los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz en su lista de jugadores disponibles para la temporada 2025-26.

Ortiz y Clase se encuentran en la lista restringida por la Major League Baseball desde julio bajo una investigación que los vincula a las apuestas deportivas. Ambos fueron separados de los Guardianes de Cleveland, pero con disfrute de sus salarios. Las Estrellas intentaron inscribirlos para el torneo que arranca este miércoles, pero la Lidom los ha objetado.

La posición del gremio

Después de una reunión de sus principales directivos y consultar con la oficina del comisionado de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores, Fenapepro emitió el siguiente comunicado:

"La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) reafirma su compromiso absoluto con los principios de transparencia, integridad y juego limpio que rigen el béisbol profesional. Entendemos que el prestigio de nuestra liga y la confianza de los fanáticos se construyen sobre la base del respeto a las normas y la conducta ética de todos los que forman parte del juego.

Al mismo tiempo, Fenapepro reitera su compromiso firme con la defensa de los derechos y la dignidad de sus miembros, acompañándolos en todo proceso que pueda afectar su carrera o reputación, y procurando siempre que se garanticen el debido proceso y la presunción de inocencia.

Fenapepro aboga por que toda medida o decisión que involucre a jugadores sea adoptada con equilibrio, transparencia y conforme a los procedimientos previamente acordados entre las partes, en beneficio del deporte y de nuestros peloteros.

Por eso ha solicitado una reunión con carácter de urgencia a la Liga Dominicana de Béisbol para conocer el caso que de manera arbitraria se ha ventilado en los medios, sin habérsele consultado a la institución".

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) ratificó el martes que los serpentineros Clase y Ortiz, «están bajo suspensión temporal de inscripción mientras se investigan los señalamientos en su contra».

El doctor Vitelio Mejía Ortiz, dijo que ambos jugadores que pertenecen a las Estrellas Orientales, no podrán intervenir en el clásico de béisbol dominicano.

Clase venía de liderar la Liga Americana en rescates las temporadas 2022, 2023 y 2024.