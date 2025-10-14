San Carlos vence a Mauricio Báez, su cuarto triunfo seguido

Juan Guerrero, del club San Carlos, en plena acción ofensiva sobre Rayner Moquete, del club Mauricio Báez. ( FUENTE EXTERNA )

El club San Carlos estuvo convincente para imponerse este martes al club Mauricio Báez, 95-81, en un triunfo, su cuarto seguido, con el que logró la clasificación a la Fase de Eliminación aún restando cinco fechas para terminar la serie regular del TBS Distrito 2025.

El combinado de las "Cinco Esquinas" se convirtió en el primero clasificado en el grupo A y el primero en todo el torneo distrital en acumular seis victorias, con un récord de 6-2.

De su lado, el Mauricio empareja su foja en 4-4, en la segunda posición del grupo A, empate con Los Prados (4-4) y a Huellas del Siglo (3-5), en una etapa regular que está en días cruciales para las clasificaciones a la Fase de Eliminación.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

Los líderes anotadores de San Carlos, que llegaron a sacarle al Mauricio una ventaja de 21 puntos, 77-56, en el tercer cuarto, fueron Juan Guerrero con 28 puntos, Jaison Valdez 17 tantos, Eddy Polanco 16, Luis David Montero logró un doble-doble de 12 anotaciones con 11 rebotes, y el refuerzo norteamericano Tyran De Latibeaudiere aportó 10 unidades, cinco capturas y seis asistencias.

Por los mauricianos, Juan Miguel Suero anotó 19 puntos, Richard Bautista 18 tantos, cinco rebotes y siete asistencias, Tony Farmer 15 y Emmitt Williams 12.

El choque se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la última jornada de los partidos intergrupos.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

CO y Abadina reconocen a Evaristo Pérez

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 y la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) reconocieron esten martes al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez.

El ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, presidente del Comite Organizador del TBS Distrito 2025, junto al coronel (PN) Diego Pesqueira, entregaron un reconocimiento a Pérez, a quien le dedicaron el certamen capitalino por su brillante, dilatada y excepcional carrera como jugador de baloncesto con el club San Carlos y la selección nacional.

Pérez, quien fue pieza clave de varios campeonatos sancarleños en la década de los ´80, estuvo acompañado de varios familiares como su esposa Judith Mejía, sus hijos Erick y Evandro, su nieto Jerick y su compadre Juan Antonio Batista.

Junto con Paliza y Pesqueira estuvieron también en el reconocimiento Lorenzo Ramirez, director general de Pasaportes; Milton Díaz, tesorero de Abadina; Nelson Ramirez, comisionado del TBS Distrito 2025; los ejecutivos del club San Carlos, Agustin Espinoza y Johnny Peguero; los Inmortales del Deportes José -Grillo- Vargas, Eduardo Gómez y Fernando Teruel; y los veteranos dirigentes deportivos Osíris Duquela y Miguel Balaguer, del club Sameji de Santiago.

El acto se hizo previo al inicio del partido entre los clubes San Carlos y Mauricio Báez, en el que además Evaristo Pérez hizo el saque de honor acompañado de Paliza, Pesqueira, Teruel, Grillo Vargas y Gómez.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 entra en una semana crucial, la penúltima de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 16va actividad en general, del total de 20 jornadas.

Un doble choque caracteriza esta jornada a partir de las 7:00 de la noche, cuando se enfrenten El Millón ante Rafael Barias, y a las 9:00, San Lázaro versus Bameso, en el reinicio de los partidos entre equipos de un mismo grupo, el B.