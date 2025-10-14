Tesorero de las Águilas investigado por la DEA tomó licencia temporal

Las Águilas Cibaeñas expresaron a través de un comunicado estar al tanto de las informaciones difundidas en torno a asuntos personales que conciernen al señor Fabio Augusto Jorge Puras, quien a partir de este martes, tomó una licencia temporal de sus responsabilidades como tesorero del equipo.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida están investigando a dos ciudadanos dominicanos por tráfico ilícito de drogas.

Se trata de Fabio Augusto Jorge Puras, quien hasta mayo de este año se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas. La información fue confirmada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que indicó en un comunicado que ha estado colaborando de manera activa "desde hace varios meses" con la DEA en esta investigación.

El otro dominicano investigado es Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

"En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento", informó la franquicia aguilucha en el comunicado.

"La organización reitera su plena confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con total transparencia", comunicaron los 22 veces campeonas nacionales.

Defienden sus valores

Además la institución indicó que mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, y que esos principios son fundamentales para la forma en que sirven a sus jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país.

Anunciaron que sus aficionados y socios comerciales pueden estar seguros de que las operaciones deportivas y administrativas del equipo, prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores.