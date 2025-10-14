Yamamoto lanza partido completo y los Dodgers toman comando 2-0 en la NLCS

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo para llevar a los Dodgers a una victoria de 5-1 sobre los Cerveceros en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Esa actuación se produjo una noche después de que Blake Snell enfrentara el mínimo durante ocho entradas de otra victoria, convirtiendose dos en los primeros compañeros de equipo en realizar aperturas consecutivas de ocho entradas en postemporada desde Madison Bumgarner y Johnny Cueto de San Francisco en 2016.

Yamamoto cubrió la ruta completa y permitió solo tres hits, una carrera, ponchó a siete y se convirtió en el primer lanzador de la franquicia californiana en lanzar un partido completo en postemporada, desde que el dominicano José Lima lo hicera contra San Luis en 2004.

La serie se trasladará a Los Ángeles este jueves.

Luego de que el venezolano Jackson Chourio conectara un cuadrangular en el mismo primer inning para poner delante a los Cerveceros, Teoscar Hernández pegó un jonrón ante los envíos de su compatriota Freddy Peralta, para empatar las acciones en el segundo episodio.

Hernández terminó de 5-2, con una anotada y una empujada. Peralta (1-2) tiró 5.2 entradas, 5H, 3CL, 1BB, 4P.

Registros de remontadas

En la historia de la postemporada, los equipos que han ganado 2-0 en cualquier serie al mejor de siete juegos la han ganado 78 de 93 veces (83.9%).

En series con el formato actual de 2-3-2, los equipos que han ganado los dos primeros juegos como visitantes se han impuesto en la serie 24 de 27 veces (88.9%).

El último club en remontar un déficit de 2-0 en una serie al mejor de siete juegos fueron los D-backs contra los Phillies en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2023, pero el último equipo en hacerlo tras perder los dos primeros juegos en casa fueron los Yankees contra los Bravos en la Serie Mundial de 1996.

En otras palabras, lo que los Cerveceros intentan lograr ahora lo que es realmente muy difícil, mucho más difícil de lo que parecía su tarea al comienzo de la semana.