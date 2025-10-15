"Grandes en los Deportes desde el Play" inicia transmisiones por VTV y Panorama FM

"Grandes en los Deportes desde el Play" ofrecerá un resumen diario con las principales noticias del torneo de béisbol invernal, entrevistas con protagonistas desde los estadios del país, resultados y análisis de los partidos de la liga. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo de Medios Panorama anunció este martes el estreno del programa "Grandes en los Deportes desde el Play", una nueva propuesta informativa dedicada al seguimiento del béisbol invernal de la República Dominicana.

El espacio se transmitirá de lunes a viernes de 11:00 de la noche a 12:00 de la medianoche por VTV canal 32 y Panorama FM 96.9, así como los sábados y domingos de 9:00 a 10:00 de la noche.

Esta nueva producción es un derivado del reconocido programa radial "Grandes en los Deportes", conducido por Enrique Rojas y Dionisio Soldevila, que por más de 14 años ha liderado la franja del mediodía (de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.) en la radio deportiva nacional.

Lo que trae el programa

"Grandes en los Deportes desde el Play" ofrecerá un resumen diario con las principales noticias del torneo de béisbol invernal, entrevistas con protagonistas desde los estadios del país, resultados y análisis de los partidos de la liga.

El equipo de trabajo estará integrado por Armando Soldevila y César Marchena en Santo Domingo, Luis Tomás Rae en la región Norte, Manny del Rosario desde el Este, así como Manuel Díaz y Juanfrank Kranwinkell.

"El béisbol invernal es el pasatiempo de los dominicanos y en el Grupo Panorama nos sentimos muy motivados con este proyecto que llevará las principales incidencias de la pelota dominicana a la fanaticada", expresó Miguel Medina, CEO del Grupo Panorama.

Rojas y Soldevila agradecieron la oportunidad de ampliar su propuesta deportiva en la televisión nacional, reforzando el compromiso con la cobertura del principal torneo deportivo del país.