Seis dominicanos entre los finalistas al Guante de Oro

José Ramírez

José Ramírez, Julio Rodríguez y Luis Severino pueden ganar su primer premio

    Expandir imagen
    José Ramírez fue líder en asistencia en la Liga Americana. (FUENTE EXTERNA)

    Seis dominicanos figuran entre los jugadores que mayor votación sacaron para el premio al Guante de Oro. La Major League Baseball anunció este miércoles a los tres peloteros en cada posición que fue más favorecido con los sufragios y cuyos ganadores serán anunciados el dos de noviembre, en un programa de ESPN.

    Los quisqueyanos en la lista son el lanzador Luis Severino (Atléticos), los inicialistas Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) y Carlos Santana (Guardians), el antesalista José Ramírez (Guardians) y el jardinero central Julio Rodríguez (Mariners) en la Liga Americana. En la Nacional está Fernando Tatis Jr. (Padres) en el prado derecho.

    Cada liga tiene tres finalistas en cada posición, incluyendo la posición de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.

    Para determinar los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 mánagers de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los jugadores de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, y el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.

    Para la posición de utility, Rawlings colaboró con SABR para crear una fórmula defensiva especializada, separada del proceso de selección tradicional.

    Los finalistas

    Aquí están los finalistas:

    LIGA AMERICANA

    • Pitcher

    Jacob deGrom, Rangers

    Max Fried, Yankees

    Luis Severino, Atléticos

    • Catcher

    Dillon Dingler, Tigres

    Alejandro Kirk, Azulejos

    Carlos Narváez, Medias Rojas

    • Primera base

    Ty France, Mellizos/Azulejos

    Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

    Carlos Santana, Guardianes

    • Segunda base

    Andrés Giménez, Azulejos

    Luis Rengifo, Angelinos

    Marcus Semien, Rangers

    • Tercera base

    Ernie Clement, Azulejos

    Maikel Garcia, Reales

    José Ramírez, Guardianes

    • Shortstop

    Corey Seager, Rangers

    Taylor Walls, Rays

    Bobby Witt Jr., Reales

    • Left field

    Steven Kwan, Guardianes

    Wyatt Langford, Rangers

    Tyler Soderstrom, Atléticos

    • Center field

    Kyle Isbel, Reales

    Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

    Julio Rodríguez, Marineros

    • Right field

    Wilyer Abreu, Medias Rojas

    Adolis García, Rangers

    Cam Smith, Astros

    • Utility

    Ernie Clement, Azulejos

    Mauricio Dubón, Astros

    Daniel Schneemann, Guardianes

    LIGA NACIONAL

    • Pitcher

    Matthew Boyd, Cachorros

    David Peterson, Mets

    Logan Webb, Gigantes

    • Catcher

    Patrick Bailey, Gigantes

    Carson Kelly, Cachorros

    Luis Torrens, Mets

    • Primera base

    Bryce Harper, Filis

    Matt Olson, Bravos

    Spencer Steer, Rojos

    • Segunda base

    Xavier Edwards, Marlins

    Nico Hoerner, Cachorros

    Brice Turang, Cerveceros

    • Tercera base

    Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos

    Ryan McMahon, Rockies/Yankees

    Matt Shaw, Cachorros

    • Shortstop

    Nick Allen, Bravos

    Mookie Betts, Dodgers

    Masyn Winn, Cardenales

    • Left field

    Ian Happ, Cachorros

    Tommy Pham, Piratas

    Kyle Stowers, Marlins

    • Center field

    Pete Crow-Armstrong, Cachorros

    Victor Scott II, Cardenales

    Jacob Young, Nacionales

    • Right field

    Corbin Carroll, D-backs

    Sal Frelick, Cerveceros

    Fernando Tatis Jr., Padres

    • Utility

    Miguel Rojas, Dodgers

    Javier Sanoja, Marlins

    Jared Triolo Piratas

