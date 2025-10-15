Seis dominicanos entre los finalistas al Guante de Oro
José Ramírez, Julio Rodríguez y Luis Severino pueden ganar su primer premio
Seis dominicanos figuran entre los jugadores que mayor votación sacaron para el premio al Guante de Oro. La Major League Baseball anunció este miércoles a los tres peloteros en cada posición que fue más favorecido con los sufragios y cuyos ganadores serán anunciados el dos de noviembre, en un programa de ESPN.
Los quisqueyanos en la lista son el lanzador Luis Severino (Atléticos), los inicialistas Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) y Carlos Santana (Guardians), el antesalista José Ramírez (Guardians) y el jardinero central Julio Rodríguez (Mariners) en la Liga Americana. En la Nacional está Fernando Tatis Jr. (Padres) en el prado derecho.
Cada liga tiene tres finalistas en cada posición, incluyendo la posición de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.
Para determinar los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 mánagers de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los jugadores de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, y el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.
Para la posición de utility, Rawlings colaboró con SABR para crear una fórmula defensiva especializada, separada del proceso de selección tradicional.
Los finalistas
Aquí están los finalistas:
LIGA AMERICANA
- Pitcher
Jacob deGrom, Rangers
Max Fried, Yankees
Luis Severino, Atléticos
- Catcher
Dillon Dingler, Tigres
Alejandro Kirk, Azulejos
Carlos Narváez, Medias Rojas
- Primera base
Ty France, Mellizos/Azulejos
Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
Carlos Santana, Guardianes
- Segunda base
Andrés Giménez, Azulejos
Luis Rengifo, Angelinos
Marcus Semien, Rangers
- Tercera base
Ernie Clement, Azulejos
Maikel Garcia, Reales
José Ramírez, Guardianes
- Shortstop
Corey Seager, Rangers
Taylor Walls, Rays
Bobby Witt Jr., Reales
- Left field
Steven Kwan, Guardianes
Wyatt Langford, Rangers
Tyler Soderstrom, Atléticos
- Center field
Kyle Isbel, Reales
Ceddanne Rafaela, Medias Rojas
Julio Rodríguez, Marineros
- Right field
Wilyer Abreu, Medias Rojas
Adolis García, Rangers
Cam Smith, Astros
- Utility
Ernie Clement, Azulejos
Mauricio Dubón, Astros
Daniel Schneemann, Guardianes
LIGA NACIONAL
- Pitcher
Matthew Boyd, Cachorros
David Peterson, Mets
Logan Webb, Gigantes
- Catcher
Patrick Bailey, Gigantes
Carson Kelly, Cachorros
Luis Torrens, Mets
- Primera base
Bryce Harper, Filis
Matt Olson, Bravos
Spencer Steer, Rojos
- Segunda base
Xavier Edwards, Marlins
Nico Hoerner, Cachorros
Brice Turang, Cerveceros
- Tercera base
Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos
Ryan McMahon, Rockies/Yankees
Matt Shaw, Cachorros
- Shortstop
Nick Allen, Bravos
Mookie Betts, Dodgers
Masyn Winn, Cardenales
- Left field
Ian Happ, Cachorros
Tommy Pham, Piratas
Kyle Stowers, Marlins
- Center field
Pete Crow-Armstrong, Cachorros
Victor Scott II, Cardenales
Jacob Young, Nacionales
- Right field
Corbin Carroll, D-backs
Sal Frelick, Cerveceros
Fernando Tatis Jr., Padres
- Utility
Miguel Rojas, Dodgers
Javier Sanoja, Marlins
Jared Triolo Piratas