Seis dominicanos entre los finalistas al Guante de Oro

José Ramírez fue líder en asistencia en la Liga Americana. ( FUENTE EXTERNA )

Seis dominicanos figuran entre los jugadores que mayor votación sacaron para el premio al Guante de Oro. La Major League Baseball anunció este miércoles a los tres peloteros en cada posición que fue más favorecido con los sufragios y cuyos ganadores serán anunciados el dos de noviembre, en un programa de ESPN.

Los quisqueyanos en la lista son el lanzador Luis Severino (Atléticos), los inicialistas Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) y Carlos Santana (Guardians), el antesalista José Ramírez (Guardians) y el jardinero central Julio Rodríguez (Mariners) en la Liga Americana. En la Nacional está Fernando Tatis Jr. (Padres) en el prado derecho.

Cada liga tiene tres finalistas en cada posición, incluyendo la posición de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.

Para determinar los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 mánagers de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los jugadores de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, y el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.

Para la posición de utility, Rawlings colaboró con SABR para crear una fórmula defensiva especializada, separada del proceso de selección tradicional.

Los finalistas

Aquí están los finalistas:

LIGA AMERICANA

Pitcher

Jacob deGrom, Rangers

Max Fried, Yankees

Luis Severino, Atléticos

Catcher

Dillon Dingler, Tigres

Alejandro Kirk, Azulejos

Carlos Narváez, Medias Rojas

Primera base

Ty France, Mellizos/Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

Carlos Santana, Guardianes

Segunda base

Andrés Giménez, Azulejos

Luis Rengifo, Angelinos

Marcus Semien, Rangers

Tercera base

Ernie Clement, Azulejos

Maikel Garcia, Reales

José Ramírez, Guardianes

Shortstop

Corey Seager, Rangers

Taylor Walls, Rays

Bobby Witt Jr., Reales

Left field

Steven Kwan, Guardianes

Wyatt Langford, Rangers

Tyler Soderstrom, Atléticos

Center field

Kyle Isbel, Reales

Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Julio Rodríguez, Marineros

Right field

Wilyer Abreu, Medias Rojas

Adolis García, Rangers

Cam Smith, Astros

Utility

Ernie Clement, Azulejos

Mauricio Dubón, Astros

Daniel Schneemann, Guardianes

LIGA NACIONAL

Pitcher

Matthew Boyd, Cachorros

David Peterson, Mets

Logan Webb, Gigantes

Catcher

Patrick Bailey, Gigantes

Carson Kelly, Cachorros

Luis Torrens, Mets

Primera base

Bryce Harper, Filis

Matt Olson, Bravos

Spencer Steer, Rojos

Segunda base

Xavier Edwards, Marlins

Nico Hoerner, Cachorros

Brice Turang, Cerveceros

Tercera base

Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos

Ryan McMahon, Rockies/Yankees

Matt Shaw, Cachorros

Shortstop

Nick Allen, Bravos

Mookie Betts, Dodgers

Masyn Winn, Cardenales

Left field

Ian Happ, Cachorros

Tommy Pham, Piratas

Kyle Stowers, Marlins

Center field

Pete Crow-Armstrong, Cachorros

Victor Scott II, Cardenales

Jacob Young, Nacionales

Right field

Corbin Carroll, D-backs

Sal Frelick, Cerveceros

Fernando Tatis Jr., Padres

Utility

Miguel Rojas, Dodgers

Javier Sanoja, Marlins

Jared Triolo Piratas