Alberto Rodríguez, decisivo en el triunfo de las Águilas sobre Gigantes

Alberto Rodríguez, derecha, reacciona al llegar a la antesala con su batazo que definió el partido. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Alberto Rodríguez ingresó de emergente con las bases congestionadas y disparó un triple que envió a todo el mundo al plato en el sexto episodio para coronar el ataque de las Águilas Cibaeñas en su triunfo 4-3 sobre los Gigantes del Cibao.

Rodríguez, que no inició en la alineación, en el sexto episodio el dirigente Luis Urueta lo envió a batear y el joven respondió limpiando las almohadillas para darle ventaja a los dueños de casa, que jamás perdieron el control del encuentro. Se trata de un jardinero nativo de Cotuí hace 25 años, que el verano pasado jugó en México con Aguascalientes.

José Cuás (1-0), en rol de relevo, se apuntó el triunfo, mientras que la derrota recayó en Raymind Guduán (0-1) y el salvamento fue para Hunter Bigge (1).

Por las cuyayas abrió Devin Smeltzer. Trabajó 4.2 entradas, permitió cuatro hits, una carrera, otorgó una base por bolas, ponchó a dos y golpeó a uno. Salió sin decisión. Luego desfilaron por el montículo amarillo Cuás (5), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los Gigantes inició Emilio Vargas, quien lanzó 4.2 episodios, aceptó tres imparables, sin permitir carreras, regaló dos boletos y ponchó a seis. También salió sin decisión.

Vargas fue relevado por Benoni Robles (5), Raymind Guduán (6), Joel César (6), Birling (7), Scott Engler (8) y Wilkin Ramos (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por el debutante Rayner Delgado, con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con dos imparables; Alberto Rodríguez, con el triple remolcador de tres carreras; y Stewart Berroa y Ángel Genao, con un sencillo cada uno.

Por los derrotados, Carlos Franco conectó un cuadrangular; Kevin Gutiérrez, un doble; y Gary Sánchez, Cooper Johnson y Carlos Jorge, un sencillo cada uno.

Así anotaron

Los visitantes rompieron el hielo en la quinta entrada, cuando después de un out, Wilmer Difó negoció boleto, avanzó con hit de Cooper Johnson, se movió a la tercera cuando Julio Carrera forzó a Johnson, y anotó con imparable de Carlos Jorge.

Las Águilas se revelaron en la sexta entrada después de dos outs, con sencillo de Aderlin Rodríguez, base por bolas a Emmanuel Rodríguez, y un ponche a Juan Lagares, que llegó a salvo por un wild pitch. Alberto Rodríguez entró de emergente y limpió las bases con un triple, para luego anotar con sencillo de Rayner Delgado.

Los Gigantes se acercaron en el octavo capítulo con una transferencia a Kevin Gutiérrez y, con dos eliminados, cuadrangular del emergente Carlos Franco, que puso la pizarra 4-3.

Las Águilas Cibaeñas viajarán este jueves a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli.