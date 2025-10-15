Orioles entrevistan a Luis Rojas en su búsqueda de nuevo dirigente

Los Orioles entrevistaron al coach de tercera base de los Yankees y exmánager de los Mets, Luis Rojas, como parte de su proceso para elegir un nuevo dirigente, según informó Andy Martino de SNY. Rojas es el primer candidato que se conoce oficialmente que ha sido entrevistado para el puesto.

El dirigente interino de Baltimore, Tony Mansolino, continúa siendo una opción, mientras que Jon Heyman de The New York Post sugirió que el exinfielder de los Orioles y actual coach de banca de los Cachorros, Ryan Flaherty, también podría estar en consideración.

Rojas, de 44 años, ha sido el coach de tercera base de los Yankees durante las últimas cuatro temporadas.

Comenzó su carrera como entrenador en el equipo de la Liga Dominicana de los Nacionales en 2006, y al año siguiente se unió a la organización de los Mets, donde permaneció por largo tiempo en distintos cargos de coach y dirigente en las ligas menores.

En 2019 fue ascendido al cuerpo técnico del equipo grande como coach de control de calidad, y en enero de 2020 fue sorprendentemente promovido a mánager del club.

Carlos Beltrán había sido contratado poco más de dos meses antes, pero renunció tras destaparse el escándalo de robo de señas de los Astros, sin llegar a dirigir un solo partido de temporada regular.

El ascenso repentino de Rojas ocurrió justo antes de la temporada acortada por la pandemia en 2020, lo que representó una verdadera prueba de fuego para el joven dirigente.

Los Mets terminaron con marca de 26-34 en ese primer año, aunque Rojas fue ratificado para la campaña 2021. Nueva York lideró su división durante buena parte de esa temporada, pero se desplomó en la segunda mitad con registro de 29-45 después del Juego de Estrellas, finalizando con récord de 77-85.

El club no ejerció la opción del contrato de Rojas para 2022, y ese mismo noviembre se mantuvo en la Gran Manzana al unirse al cuerpo técnico de los Yankees.

Había sido entrevistado

Antes de eso, había sido entrevistado por los Padres de San Diego en el otoño de 2021 y por los Marlins de Miami en 2022, antes de que Skip Schumaker fuera finalmente contratado por ese equipo.

Dado que se han revelado pocos nombres en la búsqueda de Baltimore, todavía no está claro si la organización se inclina hacia candidatos con experiencia previa como mánagers en Grandes Ligas (caso de Rojas o Mansolino) o si prefiere apostar por alguien sin experiencia en ese rol, como Flaherty u otro candidato debutante.

Sea quien sea el elegido, tendrá por delante el reto de devolver a los Orioles y a su joven núcleo al nivel competitivo tras una decepcionante temporada 2025.

Baltimore venía de dos años consecutivos clasificando a la postemporada, pero en esta ocasión terminó con marca de 75-87. Aun así, Mansolino dejó cierta buena impresión al lograr récord de 60-59 desde que asumió el mando en mayo tras la destitución de Brandon Hyde.