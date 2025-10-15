Video| Toronto explota con cinco cuadrangulares y vence a Seattle

Los Blue Jays pusieron su ofensiva a tono justo a tiempo.

Andrés Giménez, George Springer, Vladimir Guerrero Jr., Alejandro Kirk y Addison Barger— se fueron para la calle y contaron con un sólido desempeño monticular de Shane Bieber (ocho ponches) para vencer a los Marineros 13-4 en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Bieber permitió dos carreras, ocho imparables y un boleto en seis entradas completas, mientras igualaba su máximo en ponches en postemporada, luego de recuperarse tras un inicio complicado. Su actuación ayudó a aliviar la presión tras las dos derrotas en casa en los primeros partidos.

El abridor de Seattle, George Kirby, cargó con la derrota tras tolerar ocho carreras limpias en cuatro episodios, con ocho hits y dos bases por bolas. Entre los relevistas, los Marineros consiguieron poco para detener el aluvión ofensivo canadiense.

Toronto tomó el control desde temprano

En el primer inning, Julio Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras contra Bieber para poner delante a Seattle. Pero en el tercer episodio, Andrés Giménez empató el partido con su primer jonrón en postemporada, y los Azulejos desataron una ofensiva de cinco carreras que inclinó el rumbo del juego.

En ese tramo, Vladimir Guerrero Jr. agregó un doble, Daulton Varsho conectó un doble productor y Alejandro Kirk sumó con otro imparable.

La ofensiva no descansó: en el cuarto inning Springer lo sacó del parque, y en el quinto Vladimir Guerrero Jr. también conectó jonrón para consolidar la ventaja. Más tarde, Alejandro Kirk aportó un vuelacercas de tres carreras que sentenció el resultado.

En la octava entrada, Seattle intentó reaccionar con jonrones consecutivos de Randy Arozarena y Cal Raleigh, pero la ventaja ya era demasiado grande. Finalmente, Barger cerró la pizarra con otro bambinazo solitario en el noveno inning.

Este triunfo marca la primera victoria de Toronto en esta serie y reduce su desventaja a 2-1.

Los latinos

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero Jr. de 4-4 con tres anotadas y una empujada. Los venezolanos Anthony Santander de 2-0 con una anotada, Giménez de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. El mexicano Kirk de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Mariners, el cubano, nacionalizado mexicano, Randy Arozarena de 3-1 con dos anotadas y una remolcada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Jorge Polanco de 3-1, Víctor Robles de 4-0. Los venezolanos Leo Rivas de 1-0, Eugenio Suárez de 4-1.

Próximo partido

El juego 4 será este jueves en Seattle, con Max Scherzer por los Azulejos frente a Luis Castillo por Seattle.