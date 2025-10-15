Orioles esperan entrevistar a Albert Pujols para el puesto de mánager

Albert Pujols llevó a los Leones del Escogido al campeonato de la liga dominicana.

Los Orioles de Baltimore han expresado interés en que Albert Pujols sea su mánager para la próxima temporada, según informaron fuentes a ESPN.

Los Orioles aún no han entrevistado formalmente a Pujols, pero se espera que lo hagan mientras buscan un reemplazo para Brandon Hyde, quien fue despedido al comienzo de lo que se convirtió en una decepcionante temporada de 87 derrotas en 2025.

Tony Mansolino, quien asumió el cargo de mánager interino tras la salida de Hyde en mayo, se encuentra entre los candidatos para el puesto de tiempo completo, pero los Orioles también están realizando una búsqueda externa.

El presidente de operaciones de béisbol de los Orioles, Mike Elias, fue cazatalentos de los Cardenales de San Luis mientras Pujols brillaba para la organización en la segunda mitad de la década del 2000.

Pujols, de 45 años, aún mantiene una estrecha relación con su excompañero Matt Holliday, padre de Jackson Holliday, el infielder de 21 años que ahora es uno de los jugadores fundamentales de los Orioles.

Los Angels de Los Ángeles siguen siendo el destino más probable para Pujols y siguen siendo el único equipo con el que se ha entrevistado formalmente, según fuentes de la industria.

Pujols se reunió con el gerente general de los Angels, Perry Minasian, en San Luis el jueves pasado y sigue siendo muy considerado para el puesto, aunque el exjardinero All-Star Torii Hunter también es un candidato serio.

Sin embargo, el proceso de contratación de los Angels podría verse retrasado por la participación del propietario Arte Moreno y el presidente John Carpino en el juicio civil por la muerte del lanzador Tyler Skaggs.

Hace tan solo un par de años, los Orioles parecían un equipo en ascenso, tras una agresiva reconstrucción que les permitió ganar 101 partidos y conquistar el título de la División Este de la Liga Americana en 2023.

Regresaron a los playoffs con una temporada de 91 victorias en 2024, pero fueron barridos en la ronda de comodines y no fueron agresivos en su búsqueda de lanzadores abridores durante la temporada baja posterior. Un inicio de 15-28 provocó el despido de Hyde el 17 de mayo.

Pujols ha expresado un gran interés en dirigir en las Grandes Ligas durante años y llevó a los Leones del Escogido, en el béisbol dominicano, a un campeonato en enero pasado.

El capataz campeón de la liga dominicana fue nombrado previamente mánager de su natal República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, aunque probablemente renunciaría a ese puesto si consigue un puesto en las Grandes Ligas esta temporada baja.