Teoscar Hernández no se quedó en el hotel del equipo "porque estaría embrujado", según su esposa

El jardinero dominicano, Teoscar Hernández, no se hospedó con sus compañeros de los Dodgers de Los Ángeles en el Hotel Pfister de Milwaukee, porque supuestamente "estaba embrujado".

La decisión vino porque su esposa afirmó no sentirse bien, porque según ella sintió que "cosas extrañas" sucedían en el lugar.

Hernández tuvo que buscar un alojamiento alternativo para sus partidos como visitante durante los dos primeros partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros.

"Lo que sea", dijo Hernández durante la rueda de prensa con la prensa, antes del partido del martes en el American Family Field. "No creo en fantasmas. Me he alojado allí antes. Nunca veo ni oigo nada. Pero mi esposa me acompaña en este viaje y dice que no quiere quedarse allí. Así que tenemos que buscar otro hotel".

"Pero he estado escuchando de otros jugadores y otras esposas que algo está sucediendo estas últimas noches", indicó el jugador de 33 años.

El veterano de 10 campañas que batea .294 (34-10), con cuatro jonrones, 10 remolcadas y un OPS de 1.010 en actual postemporada, señalo que su esposa advirtió una serie de situaciones raras mientras se alojaron en el hotel.

"Mi esposa me lo contó. Las luces —en algunas habitaciones— se apagan y se encienden", continuó Hernández. "Las puertas, hay ruidos, pasos. Cosas como... no sé. No soy el tipo que va a estar aquí diciendo: sí, ya he vivido eso antes. Y no creo que vaya a vivirlo".

No ha sido el único

Hernández no será el primer jugador de los Dodgers que no se hospede en el Pfister. Mookie Betts rechazó una habitación en el hotel para una serie de la temporada regular en 2023 y desde entonces ha viajado a Milwaukee. En su lugar, optó por alquilar un Airbnb "por si acaso" el Pfister está embrujado.

Betts se alojó en el Pfister anteriormente y afirma que tiene problemas para dormir allí.

"No podía dormir. Con cada ruido, pensaba: '¿Qué pasa?'", declaró Betts al Orange County Register en 2023.