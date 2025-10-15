Tigres del Licey derrotan 4-3 a los Leones del Escogido en el inicio del torneo de béisbol

Los Tigres del Licey vencen en partido inaugural. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Los Tigres del Licey anotaron en la parte baja del décimo gracias a un lanzamiento salvaje del lanzador de los escarlatas, Henry Sosa, y así conseguir su primera victoria en el partido inaugural de la temporada de béisbol invernal 2025-26.

Ulises Joaquín (1-0) se quedó con la victoria, mientras que Indigo Díaz fue el derrotado. Por los Tigres, el veterano César Valdez lanzó cuatro entradas en las que permitió cinco hits, una carrera, un boleto y abanicó a cinco.

El abridor de los escarlatas, Grant Gavin, lanzó solo tres innings, concedió una carrera y un solo hit, ponchó a tres pero dio cuatro boletos.

En la ofensiva, los destacados por el Licey: Gustavo Núñez de 3-1, 1 CA, CE; Domingo Leyba de 2-1, 1 CE, 1 CA; Armando Álvarez de 3-2, 1 BB. Por el Escogido: Junior Lake de 5-2, 1 CE; Franchy Cordero de 4-1, 1 CE.

Así fueron las carreras

En la parte baja del segundo episodio, Griffin Conine y Armando Álvarez negociaron boletos ante los envíos del lanzador escarlata Grant Gavin. Con dos outs, Domingo Leyba conectó sencillo productor al prado central que trajo la primera carrera del juego, a favor de los Tigres.

En la parte alta del cuarto, los Leones iniciaron atacando de inmediato al veterano César Valdez con doble al jardín izquierdo por parte de Alexander Canario, quien pegó su primer incogible con el Escogido luego de llegar en cambio desde las Águilas Cibaeñas.

Canario anotó la primera vuelta de los escarlatas, impulsado desde segunda base por un sencillo al jardín derecho de Franchy Cordero.

En la parte baja del quinto capítulo, Phillips Valdez lanzaba por los campeones nacionales y del Caribe, y abre la entrada lanzándole cuatro malas a Domingo Leyba, que se mueve a la intermedia gracias a un toque de sacrificio del capitán azul, Emilio Bonifacio.

Tras él, Gustavo Núñez metió un cohetazo de hit al jardín izquierdo que trajo al plato a Leyba, y así los azules tomaron ventaja en el marcador 2-1

Adonis Mejía, Jairo Asencio, Ryan Watson y JC Mejía limitaron a la artillería roja a solo tres hits después de las cuatro entradas lanzadas por Valdez.

Sin embargo en el noveno capítulo del Escogido y con dos outs, Mejía cometió un balk enfrentando al bateador Jimmy Paredes, y el movimiento trajo a la goma la carrera del empate en las piernas de Carlos Jiménez que estaba en tercera, luego de un error en tiro del receptor azul Francisco Mejía.

Extra Innings

Ulises Joaquín es el lanzador de los azules, y Jimmy Paredes es el corredor fantasma por el Escogido, en el inicio del décimo inning.

Con un out, Junior Lake conecta un sencillo remolcador al center field para poner arriba a los Leones, 3-12.

El partido se vuelve a empatar cuando los Tigres en la misma entrada, y con Emilio Bonifacio iniciando en segunda, Indigo Díaz llena las bases con dos boletos y Liover Peguero pega un fly al center para empatar el partido a tres.

Henry Sosa sustituye a Díaz en el pitching box, ahí llega el Wild pitch que permite a Gustavo Nuñez anotar la carrera de la victoria.