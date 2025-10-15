Vitelio Mejía se disculpa ante Marichal por la dilación en dedicatoria de torneo

Juan Marichal, tercero desde la izquierda de pie, junto a familiares, en la presentación del torneo. ( FUENTE EXTERNA )

El circo de la Lidom, con triple cartelera regional en la capital, San Pedro de Macorís y Santiago, sube este hoy el telón a la que puede ser su función 72 completada desde que en 1951 llegó y no ha hecho más que incrustarse hasta la médula en la cultura e identidad dominicana.

La expectativa de que el Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo abra el espacio a la participación de estrellas de la MLB se agrega como estímulo al atractivo lógico de cada equipo querer abrir un espacio más en su vitrina.

El torneo que marcará el año 70 con el Estadio Quisqueya como sede principal tiene en su dedicatoria a un símbolo sagrados del béisbol dominicano, Juan Marichal, la primera estrella de manufactura nacional que se estableció en el Gran Circo.

"A don Juan, pedirle perdón. Pedirle excusa no tiene significado, me sorprendió cuando supe que no se le había dedicado un torneo. Un error imperdonable", dijo Vitelio Mejía, presidente de Lidom, el martes, en el lanzamiento del torneo, en el hotel Hyatt Centrics.

Marichal estuvo acompañado de su esposa, hijo, hijas, nietos y otros familiares en el acto, al que también acudió el expresidente de la República, Leonel Fernández, un gran admirador del inmortal de Cooperstown.

El montecristeño agradeció la dedicatoria y se tomó 12 minutos para relatar cómo transcurrió su carrera desde su adolescencia hasta llegar a las Grandes Ligas.

Cada club se estructura con la urgencia de ganar, así sea el campeón Escogido, que presenta una novena repleta de esos veteranos que pueden disputar todo el torneo o un Licey fortalecido que se propone extender su dominio en el liderato histórico.

La premura por ganar

En Santiago ven como una eternidad no haber celebra desde el accidentado torneo del COVID-19 (en 2021); las Estrellas han visitado tres de las últimas cuatro finales sin poder sumar otro cetro; los Gigantes asumen un cambio de ciclo y los Toros llevan cuatro torneos en la intrascendencia como dueños del sótano.

La Lidom vuelve por tercer año en fila a Nueva York, esta vez con el atractivo de que serán partidos válidos para la serie regular. Un desafío mayúsculo representa la serie Gigantes vs Águilas en el Citi Field (7-9 de noviembre), tras la accidentada relación del Licey con la promotora Latin Events.