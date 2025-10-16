Fenapepro mantiene su defensa de Emmanuel Clase y Luis Ortiz

En esta imagen de archivo, Erick Almonte, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) junto a los directivos y también expeloteros, Esteban Germán y Félix José. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales ratificó ayer que mantiene su apoyo a los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, impedidos de jugar por la Lidom en el torneo de béisbol otoño invernal.

"La Fenapepro afirma su compromiso con la defensa de los derechos de sus miembros, y ratifica que continuará actuando en estricto apego a los valores de transparencia, justicia y buena gobernanza que deben regir el béisbol profesional dominicano", informó la entidad que dirige Erick Almonte en un comunicado.

La Federación se mantiene a la espera del pronunciamiento oficial de la Junta de Directores de Lidom.

MLB mantiene una investigación sobre Clase y Ortiz por estar vinculados, alegadamente, a las apuestas en el juego.

Fenapepro se reunió ayer con Lidom con el propósito de fundamentar su solicitud de impugnación de la decisión de la Liga.

El sindicato también depositó un escrito ante Lidom, el cual recoge las razones que sustentan la defensa de los dos lanzadores de Grandes Ligas.

Comunicado de Fenapepro La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) sostuvo una reunión el pasado miércoles 15 de octubre con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) para exigir que se respeten los derechos de los lanzadores de las Estrellas Orientales, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de participar en la actual temporada de la pelota invernal. En dicho encuentro participaron el señor Erick Almonte, presidente de FENAPEPRO; los licenciados Francisco Lapouble y Chanel Liranzo, abogados del gremio de jugadores; el señor Stanley Javier, asesor especial; el jugador Robinson Canó, capitán de las Estrellas Orientales; así como los agentes de Clase y Ortiz. Durante la reunión, FENAPEPRO expuso ante el presidente de LIDOM, Vitelio Mejía, sus argumentos jurídicos y deportivos, destacando que su decisión de bloquear la inscripción de los jugadores en el roster de su equipo vulnera los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia. Posteriormente, FENAPEPRO compareció por intermedio de sus abogados ante una reunión de la Junta de Directores de LIDOM, celebrada el jueves 16, con el propósito de fundamentar su solicitud de impugnación de la decisión y depositar un escrito motivado que recoge las razones que sustentan dicha petición. A la espera del pronunciamiento oficial de la Junta de Directores, FENAPEPRO reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de sus miembros, y ratifica que continuará actuando en estricto apego a los valores de transparencia, justicia y buena gobernanza que deben regir el béisbol profesional dominicano.