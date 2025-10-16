Video | Rodolfo Castro remolcó cinco y las Estrellas vencieron a los Toros en el Tetelo Vargas

Las Estrellas Orientales comenzaron con buen pie la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol al vencer 6-3 a los Toros del Este, en un partido celebrado la noche del miércoles en el Estadio Tetelo Vargas.

El antesalista Rodolfo Castro fue la gran figura ofensiva del encuentro tras disparar un cuadrangular y remolcar cinco de las seis carreras del conjunto petromacorisano.

Su vuelacerca de tres carreras en el segundo inning dio ventaja temprana a los dirigidos por Fernando Tatis, y más tarde, en la cuarta entrada, añadió dos anotaciones con un sencillo productor.

El importado Josh Lester también aportó poder con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, ampliando la ventaja verde. Las Estrellas dominaron nuevamente a su rival regional, al que superaron 9-1 en la serie particular la pasada campaña.

En la lomita, el veterano Esmil Rogers (1-0) se llevó la victoria tras laborar cinco sólidas entradas de dos carreras limpias, con seis ponches y una base por bolas. Matt Dermody (0-1) cargó con la derrota, al permitir seis anotaciones en tres episodios.

Los Toros intentaron reaccionar en el séptimo con las bases llenas y dos outs, pero un rodado de Félix Reyes terminó en out tras revisión de video, sofocando la amenaza.

Por las Estrellas también lanzaron Diego Castillo, Enoli Paredes, Gerónimo Franzuá, Carlos Belén y Patrick Weigel, quien se encargó del noveno inning sin complicaciones.

En el relevo romanense trabajaron, además de Dermody, Jesús Liranzo, Jarlín García, Gerson Moreno, José Adames, Franklin Kilomé, José Manuel Fernández y Wandisson Charles.

Como anotaron:

En el segundo, Castro conectó su jonrón de tres carreras.

En el tercero, Lester añadió otro cuadrangular para poner el juego 4-0.

En el cuarto, Félix Reyes impulsó la primera de los Toros con un doble, pero Castro respondió en la parte baja con un sencillo de dos carreras.

Los romanenses recortaron en el quinto con un jonrón de Felnin Celesten y sumaron otra en el séptimo con elevado de sacrificio del mismo jugador.

Próximo partido

Las Estrellas volverán al terreno este jueves cuando visiten a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.