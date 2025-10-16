Suspenden por lluvia los partidos del estadio Quisqueya y el Julián Javier

Vista panorámica del terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal bajo la lluvia ( FUENTE EXTERNA )

Fue suspendido por lluvia este jueves el encuentro entre los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales, que estaba pautado a celebrarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:15 de la noche.

El árbitro Domingo Paulino a su salida al terreno de juego a las 8:30 de la noche, tomó la decisión de posponer el encuentro, cuya fecha de reprogramación será anunciada por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Una vaguada afecta gran parte del territorio nacional, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves los niveles de alerta en 18 provincias del país debido a esta incidencia que seguirá generando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La celebración del partido tenía en su previa el acto inaugural de los melenudos como dueños de casa, y la mismo será realizado el sábado 18 de octubre cuando los escarlatas reciban a los Tigres del Licey a las 4:00 de la tarde.

Se suspende en el Julián Javier

El partido programado para celebrarse en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao, fue suspendido por la lluvia alrededor de las 8:10 de la noche, según informó el departamento de comunicaciones de la Lidom en uno de sus medios de comunicación.