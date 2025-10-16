El receptor Yainer Díaz, de los Astros de Houston, manifestó a Diario Libre su firme intención de jugar en la pelota invernal dominicana con el Escogido, como parte de su proceso de preparación para integrar el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

"Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para llegar ready (al Clásico), para prepararme bien. Ya en una semana comienzo (a entrenarme); quiero jugar aquí con los Leones para mantener mi físico al margen", expresó.

La meta de Díaz es entrar en acción en la segunda parte de noviembre, con la finalidad de mantenerse hasta el final con los escarlatas.

"Creo que a mediados de noviembre o ya finalizando, para seguir completo hasta enero", dijo.

El azuano, de 27 años, fue el tercer jugador seleccionado de forma global en el sorteo de novatos de 2021 y participó en las temporadas 2021-22 y 2022-23. En 25 partidos de serie regular presenta una línea ofensiva de .171/.229/.211, sin cuadrangulares, con cinco carreras remolcadas y seis anotadas.

En su año de debut en la pelota dominicana, Díaz tomó siete turnos en la postemporada, conectó un doble y anotó una carrera.

"Sí, durante la temporada se me acercaron, pero no tuvimos una conversación tan profunda. Ellos respetan la temporada y quieren que uno se enfoque. Ya cuando estemos aquí podremos tener reuniones y ese tipo de cosas", comentó sobre el acercamiento de la gerencia del equipo del Clásico respecto a su posible participación.

Sobre jugar para Cintrón

Alex Cintrón, quien tiene la responsabilidad de dirigir a los campeones nacionales y del Caribe, forma parte del cuerpo técnico de los Astros y es una figura clave en el entorno diario del dominicano, entre otras razones por compartir el idioma español.

"Bueno, podría decir que sí y a la vez no. Yo como quiera iba a jugar por lo que te comenté del Clásico, pero sí, Cintrón es mi amigo, es un tipo que tiene mucho conocimiento del juego y le pone enfoque. Me voy a sentir cómodo jugando para él", dijo sobre el peso específico que tiene la presencia del boricua en el país para su participación.

Mejora ofensiva y defensiva

El máscara de los Astros viene de una campaña decente ofensivamente, con una línea de .256/.284/.417, 20 jonrones y 70 remolcadas en 143 encuentros.

Aunque registró bajas en promedio (.299), porcentaje de embasarse (.325), slugging (.441) y remolcadas (84) con relación al 2024, redujo sus ponches de 107 a 95 y también disminuyó sus dobles matanzas de 22 a 13.

Díaz enfatizó que se siente "muy orgulloso" del trabajo que realizó en la campaña recién finalizada en el aspecto defensivo, una faceta en la que —según dijo— ha mejorado muchísimo y busca seguir perfeccionando para convertirse en un jugador "completo".

Reveló además que comparte muchas ideas con su compañero de equipo Víctor Caratini, a quien definió como un excelente defensor de la posición.

"Él me ha ayudado mucho", destacó.

Yainer terminó como el cuarto mejor receptor de la Liga Americana en corredores capturados en intentos de robo (23), y líder en promedio de outs y asistencias por cada nueve entradas (10.02), así como en outs y asistencias por partido jugado (9.75).

Además, su .997 de porcentaje defensivo fue el segundo mejor entre los receptores del circuito.