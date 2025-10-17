Lanzamiento salvaje en el noveno episodio permite que las Estrellas superen a los Leones

Magneuris Sierra (44) es recibido por sus compañeros luego de anotar la carrera de la victoria.

Un lanzamiento descontrolado del pitcher escogidista Luis Guerrero en el noveno episodio permitió a Magneuris Sierra anotar desde la tercera base la carrera que rompió un empate a siete vueltas, y las Estrellas Orientales superaron 8-7 a los Leones del Escogido con marcador de 8-7, en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Por segundo juego consecutivo, los Leones del Escogido quedan tendidos en el terreno por un lanzamiento salvaje, ya que el pasado miércoles en la jornada inaugural del torneo 2025-26, Henry Sosa tiró un wild pitch en el cierre del décimo para que el intermedista azul Gustavo Nuñez llegara al home plate con la carrera de la victoria para el Licey.

Luego de que las Estrellas llegaran a la parte alta de la novena entrada ganando 7-3, los Leones se valieron de un sencillo remolcador del intermedista César Prieto, un wild pitch del lanzador Patrick Weigel que permitió que Franchy Cordero anotara, una jugada de selección que hizo que Prieto llegara al home plate, y un infield hit de Yamaico Navarro que impulsó a Alexander Canario para empatar las acciones.

De inmediato en la parte baja del noveno, Sierra se embasó con hit en el cuadro, se robó la segunda base, y avanzó a tercera gracias a un toque se sacrificio de Eguy Rosario. Fue entonces cuando con dos outs, y bateando el jardinero Nelson Velázquez, el relevista Guerrero lanzó un pitcheo desviado que se fue hacia detrás del home plate, permitiendo así la carrera de Sierra que decretó el final del partido.

Con el triunfo las Estrellas mejoran a 2-0, mientras que el Escogido cae a 0-2.

La victoria fue para Patrick Weigel (1-0), que sacó dos outs en el noveno episodio, solo permitió un hit y ponchó a uno. Con la derrota cargó Guerrero (0-1), al lanzado dos tercios y ceder una carrera, un hit, otorgar un boleto y abanicar a uno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/sano-b33d0abb.jpg Miguel Sanó disparó jonrón para las Estrellas. (FUENTE EXTERNA.)

Destacados en la ofensiva

Por las Estrellas, Miguel Sanó encabezó una cuarta entrada de cinco vueltas para los Orientales, con un jonrón de tres carreras. Terminó el partido de 4-2, 4CE, 1 CA, 1 BB. Josh Lester de 4-2 con doble y una anotada. Euribiel Ángeles de 4-2, 1 CE.

Por los Leones, Prieto bateó de 5-3, 1 CE, 2CE; Sócrates Brito de 5-1, 3CE, 1CA; Canario, de 2-1, 1CA, 3BB; Erik González, de 4-2, 1 CA.

Este sábado, el Escogido recibe al Licey a las 4:00pm, mientras que las Estrellas visitan a los Toros en La Romana, a las 7:30pm.