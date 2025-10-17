Pidió llamar al ICE para un fanático en estadio, pero le costó expulsión y despido de su empleo

El incidente se produjo en el que pudo ser el último partido del año en el American Family Field. ( FUENTE EXTERNA )

Personas involucradas en un video viral, en el que un fanático de los Brewers sugirió "llamen a ICE" para detener a un fanático de los Dodgers, han sido expulsados de futuros eventos en el American Family Field, hogar de los Cerveceros de Milwaukee.

Tanto la fan femenina de los Brewers que hizo el comentario, Shannon Kobylarczyk, como Ricardo Fosado, el fanático latino de los Dodgers al que se hizo el comentario, han sido vetados del estadio de Milwaukee por el incidente, dijeron los Brewers en un comunicado.

Kobylarczyk ha sido identificada como la mujer en el vídeo que golpeó el hombro de un fanático de los Brewers y les dijo: "Sabes qué, llama a ICE".

El comentario fue en referencia al Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y se produvo después de que Fosado, que es residente de Los Ángeles y estaba en un viaje de negocios, comenzara a grabar, preguntando a los fanáticos de Milwaukee a su alrededor por qué estaban tan "callados".

Kobylawczyk no se lo tomó amablemente y replicó: "Los hombres de verdad beben cerveza, p-y", antes de hacer el comentario con carga racial.

Fosado es de herencia mexicana y un ciudadano estadounidense que sirvió en la Marina desde 2001 al 2005, sirviendo tanto en Afganistán como en Irak.

Según se informa, Kobylawczyk fue despedida de su trabajo en ManpowerGroup y renunció a su puesto en la junta directiva de Wisconsin en Make-A-Wish.

El comunicado

"Los Cerveceros esperan que todas las personas que asisten a los juegos sean respetuosas entre sí, y no aprobamos de ninguna manera las declaraciones ofensivas que los fanáticos se hacen entre sí sobre la raza, el género o el origen nacional. Nuestra prioridad es garantizar que todos los asistentes tengan una experiencia segura y agradable en el estadio de béisbol", dijo el equipo.

"En este caso, el Departamento de Policía de Milwaukee se ocupó del individuo que fue expulsado por acciones aparte de los eventos representados en este vídeo, incluida la conducta desordenada y la intoxicación pública.

Por separado, el vídeo muestra que la otra persona involucrada en la discusión se volvió física en el curso de sus interacciones con la persona que fue expulsada.

"Por estas razones y de acuerdo con nuestro Código de Conducta de Invitados específico para expulsiones y enfrentamientos físicos, ambos fanáticos están siendo notificados de que no se les permite regresar al estadio para futuros eventos".

Fosado le dijo al Milwaukee Journal Sentinel que no creía que Kobylawczyk debería ser despedida de su trabajo por el incidente y dijo que "me siento mal por ella".

Le dijo al medio que Kobylarczyk lo había denunciado a la seguridad del estadio, y fue expulsado del lugar.

Fosado había dicho que había habido bromas "de ida y vuelta" entre los fans todo el tiempo e indicó que "no fue una falta de respeto".

"Esta es mi primera vez en un partido de los Brewers y me echaron, pero ¿sabes qué?" Dijo Fosado. "Pasé una gran experiencia y todos fueron muy amables y acogedores. Así que no tomo ese incidente y etiqueto todo el día como malo".