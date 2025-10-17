Investigación por narcotráfico a directivo aguilucho puede dinamitar la directiva

La directiva aguilucha fue reelecta en el pasado verano para un periodo de un año. ( FUENTE EXTERNA )

El buen arranque del torneo para las Águilas no ha bajado las turbulencias en la que ha navegado la directiva reelecta el verano pasado, que sostiene una guerra de gran intensidad con un grupo de accionistas que pidió su anulación en los tribunales.

La notificación por parte de la DEA y un Gran Jurado de Florida de que el tesorero del club, Fabio Augusto Jorge Puras, es investigado presunto contrabando de drogas no ha hecho más que reavivar el sonido de sables entre los propietarios del club amarillo.

El histórico equipo enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia reciente. Un grupo de socios de la organización ha solicitado, mediante un requerimiento judicial, la renuncia colectiva de los actuales miembros del Consejo Directivo y la intervención temporal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en medio de la controversia generada por la investigación internacional que involucra a Fabio Jorge, quien fungía como tesorero del club y pidió licencia.

El documento, del cual Diario Libre obtuvo copia, fue promovido por el doctor Fernando Valdez Gobaira, representado legalmente por el abogado Hilario Ochoa Estrella, y plantea una serie de medidas "para salvaguardar la credibilidad institucional y proteger los intereses patrimoniales y deportivos" de la franquicia cibaeña.

Según el requerimiento, la solicitud no busca descalificar a la actual directiva, sino restablecer la independencia operativa del club y evitar posibles conflictos de interés derivados de la situación judicial que enfrenta el exfuncionario.

Los firmantes proponen la creación de una junta provisional supervisada por la Lidom, integrada por socios y figuras de reconocida solvencia moral y profesional, sin vínculos familiares ni económicos con el accionista investigado. Esta medida, explican, permitiría garantizar la estabilidad administrativa y preservar el prestigio del equipo, considerado un patrimonio del béisbol dominicano.

Los vínculos en la directiva

"Debe señalarse que la actual plancha directiva de Águilas Cibaeñas, S.A. fue promovida y organizada bajo el patrocinio directo del señor Fabio Augusto Jorge Puras, integrando en su seno a familiares cercanos-su cuñado, su hermana, (quien es esposa del actual presidente) y el hermano de su cuñado, así com con quienes mantiene acuerdos de accionistas y pactos de voto conjunto. Esta composición, si bien válida desde el punto de vista societario, crea en el contexto actual un conflicto de intereses estructural que limita la independencia, objetividad y credibilidad institucional frente a cualquier investigación o supervisión externa. En un escenario como el presente, donde las decisiones internas pueden tener graves repercusiones, la apariencia de neutralidad resulta tan esencial como la neutralidad misma", dice el acto.

Reunión urgente

Además, el grupo de socios insta a Lidom a convocar una reunión de emergencia con todos los sectores accionistas de las Águilas, con el fin de establecer una "hoja de ruta institucional integral" que aborde de manera transparente las implicaciones del caso y defina mecanismos de control.

El requerimiento incluye también la realización de una auditoría externa a las contrataciones y compromisos económicos asumidos en los últimos años, con el propósito de verificar la trazabilidad de las operaciones financieras y descartar la existencia de irregularidades o flujos sospechosos de fondos.

Otras medidas sugeridas son la creación de una unidad de cumplimiento interno, la verificación de los beneficiarios finales de las acciones y la revisión de posibles vínculos con personas o entidades relacionadas con Fabio Jorge.

Una copia del documento fue depositada en las oficinas de las Águilas Cibaeñas y remitida a los actuales directivos, entre ellos Víctor García Sued, Quilvio Hernández Casanova, Iris Margarita Núñez Valerio y Winston Llenas, además de los representantes de Lidom.

Con esta solicitud, los socios buscan que el organismo rector del béisbol dominicano intervenga para preservar la integridad del campeonato y el buen nombre de una de sus franquicias más emblemáticas, mientras el caso judicial continúa su curso fuera del país.