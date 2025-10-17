Un Grand slam de Suárez coloca a Marineros a una victoria de su primera Serie Mundial

Eugenio Suárez recorre las bases después de conectar un jonrón con grand slam contra los Azulejos de Toronto durante la octava entrada del quinto juego del Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle en Seattle, Washington, EE. UU., 17 de octubre de 2025. ( EFE )

El venezolano Eugenio Suárez le devolvió la vida este viernes a los Marineros de Seattle con un Grand Slam que selló el triunfo 6x2 ante los Azulejos de Toronto y los colocó al borde de la primera Serie Mundial de su historia.

Seattle, único equipo que no ha llegado a la final de las Grandes Ligas de béisbol, lidera por 3-2 esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete partidos.

En cualquier serie de postemporada al mejor de siete empatada 2-2, el equipo que ha ganado el Juego 5 también ha ganado la serie 46 de 67 veces (68.9%). En series con el formato actual de 2-3-2, los equipos que ganan el Juego 5 en casa (para tomar una ventaja de 3-2 como visitantes) han ganado la serie 20 de 33 veces (60.6%).

Los Marineros tendrán su primera posibilidad de clasificar en el sexto episodio del domingo en Toronto. Los Marineros no solo lograron su primera victoria en casa en la Serie de Campeonato de la Liga Americana desde el 2000, sino que recuperaron el control de este duelo entre pesos pesados y se colocaron a una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Eugenio Suárez, aterrizado en julio en los Marineros proveniente de los Diamondbacks, firmó dos jonrones y remolcó un total de cinco carreras en una noche en que los Marineros llegaron a verse prácticamente entregados.

Las carreras

Tras el primer cuadrangular del bateador de Puerto Ordaz, en la segunda entrada, los Azulejos se habían puesto por delante con una carrera impulsada por su figura George Springer y con una anotación del mexicano Alejandro Kirk.

Los locales se asomaban a una demoledora tercera derrota seguida en casa cuando Cal Raleigh, máximo artillero de la temporada regular con 60 jonrones, despertó al público con un cuadrangular que empataba el marcador en la parte baja del octavo inning.

Seattle no soltó a su preso y llenó las bases brindándole la oportunidad a Suárez para que certificara el triunfo con su espectacular jonrón de cuatro carreras.

Los Azulejos, que no llegan a la Serie Mundial desde sus títulos de 1992 y 1993, están ahora contra las cuerdas con la incertidumbre además de una posible lesión de Springer, que se retiró del juego al recibir un pelotazo en la rodilla derecha en la séptima entrada.

Por Seattle, los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco se fueron de 4-0 y 3-0, respectivamente. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 2-1, un doblete.