Guerrero Jr. la saca, nuevo récord en playoffs para Toronto que empata la serie de campeonato LA

El inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr. disparó un cuadrangular solitario como parte del ataque ofensivo de los Blue Jays Toronto que superaron 8-2 a los Marineros de Seattle para empatar la serie de campeonato de la Liga Americana.

Guerrero Jr. con su cuadrangular en la séptima entrada, su quinto de la postemporada, quebró un empate que tenía con su compatriota José Bautista como los máximos jonroneros en los playoffs de una campaña, en la historia de la franquicia.

La victoria de Toronto por 8-2 sobre los Marineros en el Juego 4 del jueves en el T-Mobile Park continuó la tendencia de los equipos visitantes de ganar todos los enfrentamientos hasta el momento, empatando la ALCS a dos juegos cada uno.

Impulsados por una actuación estelar de Max Scherzer, de 41 años, y otro oportuno jonrón de Andrés Giménez, los Blue Jays silenciaron a la multitud por segunda noche consecutiva y aseguraron que esta serie regresará a Canadá con todo aún en juego.

En su apertura número 500 de su carrera (temporada regular y postemporada combinadas), Scherzer hizo retroceder el reloj; su esfuerzo quedó mejor resumido en una instantánea en la quinta entrada que mostró su personaje de "Mad Max".

Scherzer solo permitió dos carreras en 5.2 entradas, lo que permitió a Toronto ganar su segundo partido consecutivo e igualar a Seattle. "Son situaciones en las que hay que ganar sí o sí", declaró Scherzer a Fox Sports. "Hay que darlo todo".

Como sucedió en el tercer juego, los dueños de casa se fueron arriba en el marcador temprano pero una contundente respuesta de los canadienses marcó la diferencia.

El venezolano Andrés Giménez firmó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para darle vuelta al partido.

George Springer conectó su cuarto doble de los playoffs mientras que el dominicano Vladimir Guerrero llegó a 11 carreras impulsadas en la postemporada. El quinto juego de la serie se disputará en horario vespertino este viernes en Seattle.

Actuación dominicana

Por Seattle, Julio Rodríguez de 3-0; Jorge Polanco de 3-1, con una anotada y una base por bolas. Luis Castillo (2-1) cargó con la derrota, al permitir tres carreras, cinco hits, una base por bola y un ponche.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 5-2, con una anotada y una empujada.