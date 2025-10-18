Celesten golpea el pitcheo de las Águilas y los Toros logran primer triunfo

Felnin Celesten ha bateado dos jonrones en sus primeros tres partidos. ( FUENTE EXTERNA )

En 472 apariciones en dos circuitos de Clase A, Felnin Celesten disparó seis cuadrangulares en toda la temporada 2025. En ocho turnos con los Toros, la primera selección del sorteo de novatos de la Lidom lleva dos vuelacercas, el más reciente la noche del viernes en Santiago, un batazo clave para el primer triunfo de los Toros en el torneo Juan Marichal.

Celesten se fue de 5-2, con cuatro carreras remolcadas y encabezó un festival de 17 imparables que descargó el equipo romanense en su triunfo 14-7 sobre las Águilas Cibaeñas.

Los bovinos (1-2) también contaron con la ofensiva de Francisco Urbáez, que ligó cuatro hits, Yairo Muñoz, que despachó doble y dos sencillos, y Bryan Torres, quien pegó un trío de inatrapables y produjo tres vueltas.

Ganó el relevista Jarlin García (1-0) y perdió Carlos Peña (0-1). Las cuyayas quedan con 2-1.

Los 17 hits y las 14 anotadas son ambas las cifras más altas para cualquier equipo en lo que va de temporada.

Las carreras

Los romanenses comenzaron el ataque en la primera entrada con sencillo de Gilberto Celestino, quien anotó luego de un error del intermediara aguilucho Adael Amador para iniciar 1-0.

El marcador se abrió en el cuarto inning, cuando el joven romanense Celesten conectó un enorme cuadrangular por el jardín derecho y con dos a bordo para ampliar la ventaja 4-0.

En el quinto, la tropa taurina agregó dos vueltas más, en los bates de Urbáez y Ronaldo Hernandez, quienes remolcaron una cada uno con sencillo. En el séptimo llegó el mayor rally, que fue de cinco carreras encabezado por hit empujador de dos de Urbáez y también de Torres para abrir el marcador 11-4.

De su lado las Águilas, anotaron cuatro vueltas en el con jonrón de dos carreras de Emmanuel Rodríguez, fly de sacrificio de Adael Amador y hit de remolcador de otra por Juan Lagares; y más tarde un rally de tres en el noveno pero se les hizo tarde.

Por los Toros, Celesten de 5-2, jonrón, cuatro remolcadas, una anotada; Urbáez de 4-4, dos empujadas, tres anotadas; Hernández de 5-3, dos impulsadas, anotó dos; Muñoz de 5-3, doble, dos anotadas y Torres de 5-2 con dis producidas.

Por las Águilas, Emmanuel Rodriguez de 4-1, cuadrangular, dos remolcadas; Juan Lagares de 3-2 con una impulsada; Webster Rivas y Adael Amador remolcaron una cada uno.