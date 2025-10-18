Miguel Sanó impulsa triunfo de las Estrellas con su segundo jonrón

Miguel Sanó volvió a responder con el madero y las Estrellas Orientales se apoyaron en su ofensiva para derrotar 6-3 a los Toros del Este en la jornada del sábado del campeonato otoño-invernal.

Sanó conectó su segundo cuadrangular de la temporada en la primera entrada, un batazo que viajó entre los jardines izquierdo y central, impulsando a Eguy Rosario y poniendo a los verdes al frente 2-0 en el partido disputado la noche de este sábado en el Estadio Francisco Micheli.

Los Toros descontaron en el segundo episodio, pero las Estrellas respondieron de inmediato con un sencillo de Carlos Martínez que llevó al plato a Wilfred Veras para ampliar la ventaja 3-1.

En el tercer acto, los romanenses aprovecharon un error en tiro del receptor Martínez durante una jugada de doble robo, lo que permitió a Bryan Torres anotar y acercar a su equipo 3-2.

Josh Lester recibió boleto del relevista

Aaron Brooks en el quinto episodio para que anotara Wilfred Verás.

El pitcheo verde cerró con dominio, ponchando a Yairo Muñoz para el último out del séptimo episodio y sellar el triunfo 6-3, lo que mantiene a las Estrellas en el liderato de la pelota dominicana.