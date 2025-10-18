El Licey gana su segundo juego y Leones en mal inicio suman tercer fracaso corrido

Nico Tellache lanzó tres entradas en blanco en labor de relevo para llevarse la victoria por los Tigres del Licey ante los Leones del Escogido la noche del sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA TIGRES DEL LICEY )

Los Tigres del Licey consiguieron su segunda victoria del campeonato, luego de vencer a los Leones del Escogido, que cayeron por tercer compromiso consecutivo, dos de ellos contra sus rivales de la capital.

Francisco Mejía y Yunior Severino remolcaron dos carreras cada uno para el Licey en lo que significó el segundo duelo entre los dos finalistas del pasado campeonato, cuando los Leones levantaron el trofeo de campeones.

Ahora los monarcas han iniciado el campeonato con 0-3.

Nico Tellache (1-0), quien se llevó el triunfo, le dio un respiro al pitcheo azul, al lanzar tres entradas completas en blanco, de un hit y tres ponches en un gran relevo, tras una apertura titubeante de Radhamés Liz.

El abridor rojo, Jhonny Cueto tiró tres entradas y un tercio de cuatro carreras, tres limpias y un ponche para llevarse la derrota.

Los dos triunfos azules han sido contra los Leones, después de vencerlos la noche inaugural.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/francisco-mejia-empujo-dos-ante-escogido-el-181025-en-triunfo-liceyfoto-licey-b22d2d18.jpg Francisco Mejía remolcó dos carreras para los Tigres del Licey en el triunfo ante los Leones del Escogido este sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CORTESÍA TIGRES DEL LICEY)

El Licey marcó dos en el primero ante el abridor Johnny Cueto. Griffin Conine disparó un sencillo al prado central que remolcó a Gustavo Núñez y anotó también en la acción, luego de que el jardinero central Alexander Canario pifiara el batazo.

En el segundo, los Leones descontaron con un largo jonrón de Sócrates Brito por el prado derecho ante el abridor azul, Radhamés Liz.

El Licey amplió su ventaja con dos más en el cuarto. Sencillo de Mejía y doble de Severino pusieron a los Tigres 4-1 en la pizarra.

En el séptimo, después de un out, Mel Rojas disparó un doble contra el relevista Diógenes Almengó y remolcó a Emilio Bonifacio, quien abrió la entrada con sencillo al prado derecho.

Los Tigres siguieron con tres carreras más en el noveno para asegurar el encuentro ante Joel Valdez, quien se complicó tras sacar el primer out y bolear de forma corrida a Núñez, Rojas y Conine.

Luis Santos entró por Valdez y boleto a Liover Peguero, que remolcó la primera del capítulo. Mejía siguió con sencillo al prado derecho y Severino empujó la octava con elevado de sacrificio

Por los Tigres, Mejía de 5-3, una anotada y dos empujadas. Severino de 4-1, dos remolcadas. Conine de 4-2, dos anotadas, una empujada. Núñez de 4-1, dos anotadas.

Por los Leones, Brito de 3-2, dos anotadas y una remolcada.