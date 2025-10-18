×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Suspendido el partido señalado para hoy entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao

Las constantes lluvias en los últimos días ha provocado la suspensión de varios juegos

    Expandir imagen
    Suspendido el partido señalado para hoy entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao
    Imagen de archivo del pasado 16 de octubre de 2025 cuando se suspendió el partido entre las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya. (CARLOS SÁNCHEZ G.)

    El partido que disputarían este sábado las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao fue suspendido debiudo a la lluvia.

    El partido estaba programado para celebrarse a las cinco de la tarde en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

    La Lidom anunció que la fecha para celebrar el encuentro será anunciada más adelante.

    Al día siguiente de la inauguración, el pasado 15 de octubre, fue suspendido el partido Gigantes vs Tigres del Licey del jueves en el Julián Javier, así como también el que deberían disputar el viernes 17.

    El 16 también fue suspendido el encuentre entre los Leones del Escogido, que recibían a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.