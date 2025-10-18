Suspendido el partido señalado para hoy entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao

Imagen de archivo del pasado 16 de octubre de 2025 cuando se suspendió el partido entre las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

El partido que disputarían este sábado las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao fue suspendido debiudo a la lluvia.

El partido estaba programado para celebrarse a las cinco de la tarde en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

La Lidom anunció que la fecha para celebrar el encuentro será anunciada más adelante.

Al día siguiente de la inauguración, el pasado 15 de octubre, fue suspendido el partido Gigantes vs Tigres del Licey del jueves en el Julián Javier, así como también el que deberían disputar el viernes 17.

El 16 también fue suspendido el encuentre entre los Leones del Escogido, que recibían a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.