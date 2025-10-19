Estrellas mantienen su invicto de manera firme con contundente triunfo ante Gigantes

Eguy Rosario, de las Estrellas Orientales, disparó jonrón para el triunfo de los verdes sobre los Gigantes del Cibao este domingo 19 de octubre de 2025 en el Estadio Tetelo Vargas. ( CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES )

Rodolfo Castro y Eguy Rosario dispararon un jonrón cada uno y las Estrellas Orientales mantuvieron su brillo invariable por cuarto partido consecutivo al vencer nueve carreras por cuatro a los Gigantes del Cibao en el Tetelo Vargas.

Castro, Miguel Sanó y Raimel Tapia remolcaron dos carreras cada uno para unas Estrellas que siguen perfectas con 4-0. Los Gigantes, afectados por varios partidos interrumpidos por lluvia, jugaron su segundo encuentro que lo cuentan por derrota.

El abridor de las Estrellas, Sean Nolin tuvo una apertura vacilante de tres entradas y tres carreras limpias, pero el relevo oriental se comportó a la altura para solo permitir una vuelta más en el resto del camino a los cibaeños.

Eddy Yean (1-0) lanzó dos entradas completas de un hit para llevarse la victoria. Caleb Smith (0-1) aguantó solo por dos entradas y un tercio, con dos hits permitidos, ambos jonrones y cinco carreras limpias a su cargo.

Los Gigantes se fueron delante 2-0 en el inicio del juego y las Estrellas recortaron con una en el cierre del primero. Pero en el tercero y en el cuarto, los verdes tuvieron dos episodios grandes de cuatro carreras cada uno.

En el tercero, Tapia coronó el rally con sencillo de dos carreras al central, con el que remolcó a Josh Lester y a Miguel Sanó.

Fue el mismo Sanó que en el cuarto disparó un doble de dos vueltas por el izquierdo para impulsar a Rosario y Castro y llevar a Lester a la antesala para poner el juego 8-3. Wilfred Veras impulsó la novena con un elevado de sacrificio para la novena carrera verde.