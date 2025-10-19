Las Águilas frenan el invicto del Licey con la primera blanqueada del torneo

Charlie Barnes, de las Águilas Cibaeñas, lanzó cuatro entradas completas en blanco de tres hits, un boleto y un ponche, ante los Tigres del Licey este domingo 19 de octubre de 2025 en el Estadio Cibao. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Los Tigres del Licey llegaron al Estadio Cibao con su paso perfecto, pero se toparon con un vuelo firme y preciso de las Águilas Cibaeñas, que los blanquearon 4-0 para propinarles su primera derrota de la temporada y firmar la primera blanqueada del campeonato Juan Marichal.

El conjunto cibaeño combinó una ofensiva oportuna desde el primer episodio con una cadena de brazos efectivos que silenciaron por completo a los bates azules. El abridor zurdo Charlie Barnes marcó el ritmo desde el inicio con cuatro entradas en blanco, permitiendo solo tres imparables.

A partir de ahí, seis relevistas mantuvieron el dominio aguilucho hasta que Hunter Bigge subió al montículo en el noveno episodio para completar la joya colectiva y asegurar la victoria.

El ataque local se encendió temprano, cuando en la parte baja del primer episodio Aderlin Rodríguez disparó un doblete al central para remolcar a Raynel Delgado. Acto seguido, Adael Amador conectó sencillo al izquierdo que llevó a Rodríguez al plato y colocó el juego 2-0.

El marcador se mantuvo inalterable hasta el octavo, cuando las Águilas agregaron dos vueltas más para sellar el triunfo. Con dos outs, Ángel Genao recibió boleto y un batazo de Carter Jensen terminó en un doble remolcador tras un choque entre Liover Peguero y Mel Rojas Jr. en el bosque izquierdo.

Poco después, Leody Taveras conectó sencillo impulsador para llevar al plato la cuarta carrera amarilla, consolidando el dominio de la noche.

La victoria fue acreditada a Richard Rodríguez (1-0), el sexto lanzador utilizado por el dirigente aguilucho, mientras que la derrota recayó sobre Albert Abreu (0-1), quien lanzó cuatro entradas y dos tercios de cinco hits y dos carreras limpias.

Con el resultado, las Águilas mejoraron su marca a 3-1, mientras los Tigres cayeron a 2-1, viendo esfumarse su invicto ante el el dominio aguilucho en su parque.