Toros le propinan al Escogido su cuarta derrota consecutiva

Aaron Sánchez solo permitió un hit en cinco entradas, y el relevo de los Toros solo concedió cinco sencillos para cubrir la ruta completa y doblegar así a los Leones del Escogido 4-3 en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Sánchez (1-0) abrió por los romanenses y tuvo una destacada actuación al ceder un solo inatrapable, ponchó a siete en cinco innings sin carreras ni boletos.

Un doble remolcador de dos carreras de Gilberto Celestino en el segundo inning, y sencillos productores de una vuelta de Francisco Urbáez y Mickey Gasper (en el tercero y séptimo respectivamente), fueron los batazos claves para los taurinos.

Con el triunfo los Toros mejoran a 2-3, mientras que el Escogido aún no conoce la victoria desde que se inició el torneo, y extiende a cuatro su racha de derrotas consecutivas.

Los Leones lograron colocar hombres en tercera y segunda con dos outs en el noveno episodio pero César Prieto fue ponchado por el relevista R. J. Alaniz, quien se anotó su primer salvamento de la campaña. La derrota fue para Keury Mella (0-1).

Así llegaron las carreras

En la parte alta del segundo episodio y con dos outs, el receptor Ronaldo Hernández y el campocorto Jeison Guzmán pegaron un hit cada uno de forma consecutiva, ante los envíos del pitcher escarlata Keury Mella que sustituyó al abridor Domingo Acevedo que solo pudo sacar dos outs en el primer inning.

El jardinero Gilberto Celestino conectó un doble al prado derecho que aprovecharon Hernández y Guzmán para anotar las dos primeras vueltas del partido, en favor de los Toros. En la entrada siguiente de los romanenses, el lanzador escogidista Phillips Valdez sacó dos outs pero después golpeó al designado Jhonkensy Noel y otorgó un boleto a Yairo Muñoz. Noel anotó la tercera carrera para los taurinos, gracias un hit al jardín derecho del intermedista Francisco Urbáez

Respuesta escarlata

En el sexto del Escogido, Erik González llega al plato con la primera de los Leones, gracias a que se embasó por error de Muñoz, luego se movió a segunda base por sencillo de Jeison Guzmán ante los envíos de Gerson Moreno, y fue impulsado por inatrapable de Junior Lake.

Aunque en el séptimo inning los Toros ampliaron el marcador a 4-1 gracias a un hit remolcador del inicialista Mickey Gasper, en esa misma entrada, los campeones nacionales y del Caribe marcaron dos rayitas.

El relevista taurino José Adames permitió metrallazo de hit remolcador al right field de Erik González y además llenó la bases. Una transferencia al intermedista César Prieto forzó la carrera que acercó a los Leones 4-3.

Se destacaron a la ofensiva por los Toros: Gilberto Celestino de 5-2, 2 CE, 1 CA. Mickey Gasper de 4-2, 1 CE, 1 BB. Francisco Urbáez de 4-1 1 CE.

Por los Leones, Junior Lake de 4-2, 1 CE. Erik González de 3-1, 1 CE, 1 CA. Zolio Almonte de 4-1, 1 CA.