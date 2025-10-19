Vladimir Guerrero Jr. lleva a los Azulejos al séptimo juego

Vladimir Guerrero Jr. observa su sexto cuadrangular de los playoffs en el sexto Juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. ( AFP )

Vida o muerte, eso era todo para los Azulejos de Toronto en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. no iba a dejar que las cosas salieran mal.

Guerrero Jr. conectó su sexto cuadrangular en estos playoffs y Addison Barger produjo un jonrón de dos carreras para que los Azulejos vencieran 6-2 a los Marineros de Seattle para extender la serie y obligar un séptimo partido antes de definir el acompañante de los Dodgers de Los Ángeles para la Serie Mundial

El juego decisivo será este lunes 20 en Toronto a las 8:08 pm. Toronto irá por su primer pase a la Serie Mundial desde 1993, mientras que los Marineros tratarán de acceder a su primer ¨clásico otoñal¨ desde su integración como franquicia a la MLB en 1977.

Guerrero Jr. empalmó su tetrabases solitario en la parte baja de la quinta entrada ante los envíos de Logan Gilbert, para poner las acciones 5-0 a favor de los Blue Jays.

Vladimir Guerrero Jr. - Toronto Blue Jays (6)* pic.twitter.com/jyi2i6UbkI — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 20, 2025

Defensa fue clave

El abridor Trey Yesavage ponchó siete en cinco entradas y dos tercios, permitió solo dos vueltas y los relevistas Louis Varland y Jeff Hoffman se combinaron para limitar a los Marineros a un solo hit, en tres entradas y un tercio.

Yesavage ejecutó tres doble matanzas para cerrar la tercera, cuarta y quinta entrada, lo que definitivamente fue clave para frenar las aspiraciones de los Marineros. Pero la doble matanza para cerrar la tercera pudo haber sido el momento decisivo del juego.

Barger produjo tres carreras en la ofensiva de los Azulejos de Toronto para acompañar a Guerrero Jr. que ligó cuadrangular y produjo una.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez, de 3-0 y Jorge Polanco, de 4-0.

Séptimo en casa

Desde que la Serie de Campeonato se expandió a un formato al mejor de siete en 1985, los verdaderos equipos locales (excluyendo los juegos en sitios neutrales) tienen foja de 11-7 en Juegos 7 de SCLA y SCLN.

Cuando los Dodgers vencieron a los Cerveceros en la carretera en la SCLN del 2018, se rompió una racha de cuatro Juegos 7 de SCL consecutivos ganados por el equipo local (Astros del 2017, Gigantes del 2012, Rays del 2008, Medias Rojas del 2007).