Escogido por evitar el pánico y Estrellas por mantener el invicto se citan hoy en el Quisqueya

La temporada 2025-2026 de la Lidom apenas arranca, pero el contraste entre los campeones nacionales y el equipo más en forma del torneo ya es abismal.

El Escogido (0-4) llega esta noche al Quisqueya Juan Marichal urgido de una victoria ante las Estrellas, que marchan con 4-0, la única novena invicta del campeonato.

Aunque el equipo rojo no figura entre los peores en promedio de bateo ni en efectividad, los números revelan el principal culpable de su caída: el pitcheo escarlata tiene el WHIP más alto de la liga (1.68), reflejo de la gran cantidad de corredores que permite por hits y boletos.

Los escarlatas atraviesan un inicio complicado esta temporada, pero no es la primera vez que viven una situación similar. El año pasado, para estas mismas fechas, exhibían marca de 3-0, mientras que en la temporada 2015-2016 comenzaron con un 0-4, y terminaron coronándose campeones.

La fecha, correspondiente a partidos suspendidos por lluvia, se completa con el Licey vs Gigantes en el Julián Javier.

Bateo y pitcheo

En apenas 36.1 entradas, los lanzadores del Escogido han concedido 38 hits, 23 boletos y 24 carreras limpias, para una efectividad colectiva de 5.20.

Esa inestabilidad contrasta con el dominio del pitcheo verde. Las Estrellas Orientales ostentan la segunda mejor efectividad (3.75) y un WHIP de 1.33, con apenas 17 carreras limpias permitidas en 36 entradas. Su control ha sido clave en este inicio perfecto.

En el aspecto ofensivo, los números también respaldan el buen momento oriental: las Estrellas lideran la liga en jonrones (6) y carreras impulsadas (26), con un sólido promedio de .282 y un OPS de .829, el más alto del torneo.

Por su parte, el Escogido apenas promedia .225, con 12 carreras remolcadas y solo un cuadrangular en cuatro juegos.

La presión recae sobre el dirigente Alex Cintrón, cuyo puesto podría estar en riesgo si el conjunto no reacciona pronto. Ya las Águilas demostraron lo corta que puede ser la paciencia en Lidom cuando en el curso 2024-2025 despidieron al estratega Manny García tras nueve encuentros (2-7).

Una nueva derrota esta noche no solo alargaría la mala racha de los Leones del Escogido, sino que podría marcar el inicio de una crisis interna para un Escogido que apenas meses atrás levantó el trofeo de campeón.

Leer más Lanzamiento salvaje en el noveno episodio permite que las Estrellas superen a los Leones