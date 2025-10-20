Juan Soto gana el premio Juan Marichal, al mejor dominicano en las Grandes Ligas

Juan Soto se estrenó con los Mets con una de sus mejores temporadas en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto fue elegido como el ganador del premio Juan Marichal, que reconoce al jugador dominicano más destacado en las Grandes Ligas, anunció este lunes la organización de la premiación.

El anuncio lo hizo Marichal, en el Ministerio de Deportes, acompañado del ministro Kelvin Cruz, del comisionado nacional de béisbol, Junior Noboa, y de Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACDSD), Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, y Mike Pérez, creador del premio.

Soto se convirtió en el primer jugador en ganar de manera consecutiva el premio y en el único en obtenerlo dos veces desde el nacimiento de este galardón en 2021.

El jugador de los Mets de Nueva York sumó 443 puntos en las votaciones de los 100 especialistas, quienes le dieron 56 votos al primer lugar, superando al zurdo de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, quien lo secundó con 319 puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/whatsapp-image-2025-10-20-at-24843-pm-4fb91b24.jpeg Juan Núñez, Junior Noboa, Juan Marichal, Kelvin Cruz, Mike Pérez y Américo Celado. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ)

Junior Caminero (Rayas), José Ramírez (Guardianes) y Freddy Peralta (Cerveceros) completaron el Top 5, luego de obtener 253, 219 y 144 puntos, respectivamente.

Soto fue el favorito de unas votaciones que tuvieron a 20 diferentes jugadores de los 59 elegibles en las planillas, en una muestra del gran talento dominicano que brilló en las Grandes Ligas en la temporada 2025.

Pero Soto fue quien recibió las preferencias de los electores gracias a otra sólida temporada con el madero en lo que fue su primer año con los Mets.

El jardinero impuso una nueva marca personal con 43 cuadrangulares y quedó a dos estafadas de unirse al club 40-40, liderando la Liga Nacional en robos con 38. Además, promedió .263 y terminó con 120 anotadas y 105 remolcadas, encabezando también el viejo circuito en porcentaje de embasado, con .396, y lideró todas las Grandes Ligas en boletos, con 127.

Esas estadísticas le permitieron convertirse en el primer jugador en ganar de manera consecutiva el premio Juan Marichal, además de ser el primero en ganarlo en más de una ocasión desde que nació este galardón en 2021. También es el primero en ganarlo con dos equipos diferentes, luego de obtenerlo en 2024 por su actuación con los Yankees de Nueva York.

El Comité Organizador anunciará posteriormente la fecha de entrega de este galardón en la República Dominicana a través de su página web www.premiojuanmarichal.com.

El Premio Juan Marichal cuenta con el aval del propio miembro del Salón de la Fama y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, además del apoyo de la oficina de la Confederación del Caribe y la Federación Dominicana de Béisbol.

GANADORES DEL PREMIO JUAN MARICHAL

2021, Vladimir Guerrero Jr, Azulejos de Toronto

2022, Sandy Alcántara, Marlins de Miami

2023, Marcell Ozuna, Bravos de Atlanta

2024, Juan Soto, Yankees de Nueva York

2025, Juan Soto, Mets de Nueva York