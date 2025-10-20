Gigantes del Cibao anuncian su rotación de abridores

Emilio Vargas abrirá el partido del martes ante los Leones ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao anunciaron su rotación de pitcheo para la semana en la temporada de LIDOM, señalando al derecho dominicano Emilio Vargas para enfrentar a Leones mañana en San Francisco de Macorís.

El dirigente José Leger confirmó a Vargas, quien ya tuvo una buena actuación en el primer juego de la temporada el pasado miércoles 15, cuando enfrentó a las Águilas en Santiago, tras lanzar 4.2 entradas, permitió tres hits, sin carreras con dos boletos y seis ponches.

La rotación de la semana

Martes 21 de octubre : Emilio Vargas vs Leones en San Francisco .

: vs . Miércoles 22 de octubre: Daniel Mengden vs Leones en Santo Domingo.

Jueves 23 de octubre: Wily Peralta vs Tigres del Licey, en Santo Domingo.

Viernes 24 de octubre: Caleb Smith vs Toros en San Francisco.

Sábado 25 de octubre: Jake Faria vs Toros en la Romana.

El derecho Vargas registró marca de 5–0 con efectividad de 1.87 en siete presentaciones, incluyendo seis aperturas y una aparición en rol de relevo.

Los Gigantes del tienen marca de 0-2, y han visto suspender tres partidos en el inicio de la temporada por lluvias.