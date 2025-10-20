Gigantes del Cibao anuncian su rotación de abridores
Emilio Vargas iniciará mañana ante los Leones en SFM
Los Gigantes del Cibao anunciaron su rotación de pitcheo para la semana en la temporada de LIDOM, señalando al derecho dominicano Emilio Vargas para enfrentar a Leones mañana en San Francisco de Macorís.
El dirigente José Leger confirmó a Vargas, quien ya tuvo una buena actuación en el primer juego de la temporada el pasado miércoles 15, cuando enfrentó a las Águilas en Santiago, tras lanzar 4.2 entradas, permitió tres hits, sin carreras con dos boletos y seis ponches.
La rotación de la semana
- Martes 21 de octubre: Emilio Vargas vs Leones en San Francisco.
- Miércoles 22 de octubre: Daniel Mengden vs Leones en Santo Domingo.
- Jueves 23 de octubre: Wily Peralta vs Tigres del Licey, en Santo Domingo.
- Viernes 24 de octubre: Caleb Smith vs Toros en San Francisco.
- Sábado 25 de octubre: Jake Faria vs Toros en la Romana.
El derecho Vargas registró marca de 5–0 con efectividad de 1.87 en siete presentaciones, incluyendo seis aperturas y una aparición en rol de relevo.
- Los Gigantes del tienen marca de 0-2, y han visto suspender tres partidos en el inicio de la temporada por lluvias.