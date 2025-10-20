Video| Núñez y Adames lideran triunfo azul en San Francisco

Gustavo Núñez y Cristhian Adames comandaron la ofensiva de los Tigres del Licey, que se impusieron 7-4 a los Gigantes del Cibao este lunes en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, en un partido que mantuvo la intensidad hasta las últimas entradas.





Núñez fue la chispa constante de la alineación con tres imparables —incluido un doble— y tres carreras impulsadas, mientras Adames respondió con tres hits, un doble, dos anotadas y dos empujadas para completar una noche redonda del infield capitalino. El Licey conectó 11 indiscutibles en total.

Michael De La Cruz, quien entró como reemplazo defensivo, rompió un empate a cuatro en el octavo episodio con un doble productor que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

El abridor azul, Cameron Gann trabajó tres entradas en las que permitió tres hits y una carrera limpia, otorgó una base y ponchó dos bateadores, por los Gigantes, Jake Faria trabajó 4.2 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, otorgó una base y ponchó a seis bateadores.

El bullpen azul volvió a brillar

Jairo Asencio (1-0) se llevó la victoria con una entrada en blanco, Jean Carlos Mejía lanzó el noveno para su primer salvamento y Cameron Gann tuvo una apertura sólida de tres episodios con dos ponches. La derrota fue para Enmanuel Mejía (0-1).

Para los Tigres fue su tercera victoria de la temporada (3-1), mientras que los Gigantes siguen sin ganar (0-3).

Los más destacados

Por el Licey, además de Núñez y Adames, Yunior Severino disparó cuadrangular, Arístides Aquino aportó dos hits y Domingo Leyba uno.

Por los Gigantes, Carlos Jorge se destacó con jonrón y sencillo, Gary Sánchez añadió otro cuadrangular, Kelvin Gutiérrez pegó doble y Jake Holton un imparable.

Próximo partido

Este martes los Gigantes se mantienen en el estadio Julián Javier para recibir la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7 de la noche y los Tigres recibirán la visita de los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.