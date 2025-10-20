Toros anuncian rotación y debut de Eloy Jiménez

Eloy Jiménez debutará con los Toros del Este este martes ante Tigres del Licey ( FUENTE EXTERNA )

El zurdo Matt Dermody y el derecho Carlos Rodríguez encabezan la rotación de los Toros del Este para la segunda semana de temporada, anunció el dirigente Víctor Estévez, quien también confirmó el debut de Eloy Jiménez.

Dermody abrirá en Santo Domingo el martes para iniciar una miniserie de dos juegos con los Tigres del Licey, mientras que el nicaragüense Rodríguez lo hará en La Romana cuando los azules le devuelvan la visita a los Toros.

Luego de una fecha libre el jueves, el derecho Aaron Sánchez abrirá el viernes el partido ante los Gigantes cuando los Toros viajen por primera vez a San Francisco de Macorís.

Sánchez viene de la mejor salida para un abridor en la campaña, limitando al Escogido a solo un hit en cinco entradas en blanco, no dio boletos, ponchó siete y apenas le sacaron dos pelotas del infield.

El sábado, en La Romana ante los Gigantes, Aaron Brooks tendrá su segunda presentación y primera apertura. Brooks estaba pautado para abrir el pasado jueves pero un virus lo hizo perder su turno en la rotación.

Cerrando la semana el domingo, Richelson Peña se medirá ante los Leones del Escogido en el estadio Francisco Micheli de La Romana. El veterano derecho viene de lanzar cuatro entradas de solo una carrera limpia y tres ponches ante las Estrellas Orientales.

Debut de Eloy

Para este martes los Toros tienen pautado ver el debut de Eloy Jiménez en el estadio Quisqueya ante el Licey. Jiménez fue adquirido el año pasado en cambio junto a Yeison Asencio, Luis Valdez y Wendell Rijo desde el Escogido por los relevistas Rafael Montero, Henry Sosa y el receptor Randy Florentino.

El "Big Baby" estará en su cuarta temporada en Lidom, todas con el uniforme de los Gigantes del Cibao, y en su carrera en la liga batea .346/.420/.571 con seis jonrones y 30 remolcadas en 36 partidos.

Su carrera en MLB

El jardinero de 28 años ha sacado 95 pelotas del parque y remolcado 298 en seis campañas en Grandes Ligas con Medias Blancas y Orioles, con promedio de .269 en 534 partidos.