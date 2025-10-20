Muere exjugador de los Yankees y los Marineros tras accidente en motocicleta en Venezuela

Jesús Montero, exjugador de MLB, falleció a los 35 años tras un accidente de motocicleta en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol venezolano y la comunidad de las Grandes Ligas lamentan la muerte de Jesús Montero, quien falleció el domingo 19 de octubre de 2025 a los 35 años tras resultar gravemente herido en un accidente de motocicleta en su país natal.

El exreceptor y bateador designado, que vistió los uniformes de los New York Yankees y los Seattle Mariners, había permanecido en estado crítico desde el 4 de octubre, cuando la motocicleta que conducía fue impactada por un vehículo tipo pickup en las cercanías de Valencia, estado Carabobo. Pese a múltiples intervenciones quirúrgicas, no logró recuperarse de las lesiones internas que sufrió.

Trayectoria

Nacido el 28 de noviembre de 1989 en Guacara, estado Carabobo, Jesús Montero fue considerado durante su juventud uno de los prospectos más prometedores del béisbol latinoamericano. Firmó con los Yankees en 2006 y debutó en las Grandes Ligas en 2011. Un año más tarde fue parte del canje que lo llevó a los Mariners de Seattle, donde jugó hasta 2015.

Durante su paso por las Mayores acumuló un promedio de bateo de .253, con 28 cuadrangulares y 104 carreras impulsadas. Aunque su carrera no alcanzó las altas expectativas que generó su ascenso, compañeros y entrenadores siempre destacaron su talento y su disciplina en el terreno.

El accidente

El siniestro se produjo mientras Montero se desplazaba en motocicleta cerca de su residencia. Testigos indicaron que el impacto generó un gran estruendo. El jugador permaneció varios días en coma inducido antes de su fallecimiento.

Tanto los Yankees como los Mariners expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia. En Venezuela, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció que rendirá homenaje al pelotero durante la próxima temporada invernal.