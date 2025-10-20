Pujols se entrevistaría con los Padres; en Anaheim ya no lo verían como el candidato

Albert Pujols dejó claro que si recibe una oferta para dirigir en las Grandes Ligas rechazaría ir al Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Albert Pujols ya no sería el candidato principal para dirigir a los Angelinos de Los Ángeles, reportó el lunes Alden González, de ESPN, citando fuentes a ESPN.

No obstante, Pujols tiene programada una entrevista para la vacante de mánager de los Padres de San Diego el miércoles, según informó una fuente a ESPN. Los Orioles de Baltimore también se han mostrado interesados, aunque no se ha programado una entrevista, según una fuente.

Pujols está programado dirigir al equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo, pero ha dejado claro que si es nombrado en la Gran Carpa renunciaría a las funciones con la novena quisqueyana.

Los Padres se convirtieron en uno de los ocho equipos en busca de un nuevo mánager después de que Mike Shildt anunciara su retiro del cargo, uniéndose a los Angelinos, los Orioles, los Bravos de Atlanta, los Gigantes de San Francisco, los Nacionales de Washington, los Rockies de Colorado y los Mellizos de Minnesota.

La conexión con San Diego

Pujols, de 45 años, es muy respetado por los dos jugadores más influyentes de los Padres: Manny Machado y Fernando Tatis Jr.

Pujols es actualmente asistente especial de los Angels, como parte de un contrato de 10 años y 10 millones de dólares que entró en vigencia tras su retiro en 2022. Se entrevistó con el gerente general de los Angels, Perry Minasian, en San Luis el 9 de octubre, pero ambas partes ya no están en conversaciones, según informó inicialmente el New York Post.

Desde entonces, los Angels han autorizado a los Padres para entrevistar a Pujols, según informó inicialmente el San Diego Union-Tribune.

Pujols ha expresado un gran interés en dirigir en las Grandes Ligas durante años y llevó a un equipo dominicano de béisbol invernal, los Leones del Escogido, a un campeonato en enero. Pujols fue nombrado previamente mánager de su natal República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, aunque probablemente rescindiría ese cargo si consigue un puesto en las Grandes Ligas esta temporada baja.

Los Angelinos declinaron la opción de 2026 en el contrato del manager Ron Washington después de la temporada regular.