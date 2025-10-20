Vladimir Guerrero Jr. fue elegido MVP de la Serie de Campeonato

Vladimir Guerrero Jr., fue un azote ante los Marineros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. ( EFE )

Con una de las mejores actuaciones de postemporada en la historia de los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ahora liderará a los Blue Jays a su primera aparición en la Serie Mundial desde 1993.

Los poderosos Dodgers esperan, pero con Guerrero jugando así, todo es posible.

Con seis jonrones en esta racha de ensueño, Guerrero ya ha empatado a Joe Carter y José Bautista con la mayor cantidad en la historia de la postemporada de los Blue Jays. Bateó .385 con un OPS de 1.330 y se ponchó solo dos veces en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un bateador de élite en pleno dominio de su grandeza.

This kid is heading to the World Series pic.twitter.com/lfdcRc5uaL — MLB (@MLB) October 21, 2025

El rostro de la franquicia

"Es la cara de la franquicia", dijo el dirigente John Schneider a MLB.com. "Recuerdo una conversación entre Max [Scherzer] y yo. Fue en abril en mi oficina. Hablamos de: 'Oye, ahora eres el referente de este equipo' y de lo que eso conlleva, cómo hay que actuar, cómo hay que hablar. Ha sido fantástico. Ha estado muy, muy al tanto de todo lo que ocurre, algo muy difícil cuando los focos están puestos en ti".

Este es el Guerrero con el que los aficionados de los Blue Jays soñaron cuando tenía 17 y 18 años, convirtiendo cada partido de las Ligas Menores en su propio video de momentos destacados. Su próxima gran estrella se ha convertido precisamente en eso.

Schneider suele decir que se siente afortunado de haber acompañado a Guerrero en su trayectoria, dirigiéndolo desde aquellos días en las menores. Desde su debut en 2019, los Blue Jays han construido su equipo a su alrededor con fichajes y traspasos importantes, pero todo ha girado en torno a la joven estrella. Siempre se centra en Guerrero, el hombre de 500 millones de dólares que acaba de convertirse en el atleta más querido de Canadá.

"Se ha convertido en todo lo que esperaba, y solo va a mejorar, lo cual da miedo", dijo su compañero George Springer. "O sea, tiene 26 años. Todavía está aprendiendo, adaptándose a las situaciones, intentando entender las cosas. Pero creo que la forma en que lo maneja, se maneja con tanta clase, se maneja con tanta gracia. Siempre está dispuesto a aprender. Es un tipo que literalmente te da la camisa que se quita. Tener a un tipo así en el vestuario significa muchísimo para nosotros".