Eduardo Najri: Escogido quiere un estadio nuevo y no otra remodelación

Eduardo Najri entiende que ya el Estadio Quisqueya, fundado en 1955, cumplió su objetivo. La imagen es del pasado 10 de octubre de 2025.

Los Leones del Escogido tienen claro su propósito respecto a la gestión que se realiza sobre el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Como Escogido puedo decir que nuestro interés es un estadio nuevo”, declaró a Diario Libre el presidente del equipo escarlata, Eduardo Najri.

Un comunicado del pasado 10 de octubre, emitido por la Comisión Consultiva creada mediante decreto del presidente Luis Abinader, señalaba que el Escogido había mostrado interés en conocer de forma directa los avances sobre el tema. Para esos fines, el conjunto solicitó una reunión con la Comisión, encabezada por el doctor Jorge Subero Isa.

“El equipo entiende que el estadio Quisqueya ya cumplió su objetivo”, manifestó Najri.

Inaugurado en 1955, el Quisqueya ha pasado por varias remodelaciones a lo largo de su historia.

El debate sobre la construcción de un nuevo estadio con estándares de Grandes Ligas se viene planteando desde 2009, cuando el entonces presidente Leonel Fernández emitió el decreto 152-09.

Un nuevo parque

Los Leones son partidarios de que el nuevo estadio se construya en terrenos aledaños al Quisqueya, en lugar de emprender una nueva remodelación.

“Ampliar el Estadio Quisqueya, como se ha propuesto en algunas ocasiones, sería un flaco servicio al fanático”, sostuvo Najri.

La decisión final dependerá de los resultados de la Comisión Consultiva, cuya ruta de trabajo concluiría en enero de 2025.

“El fanático no se beneficiaría en nada con una simple remodelación o ampliación del Quisqueya”, insistió el presidente del Escogido.

Escogido, a la espera

En junio pasado, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 306-25, mediante el cual se crea una comisión consultiva encargada de evaluar la viabilidad de construir, en terrenos estatales del sector Ensanche La Fe, Distrito Nacional, un moderno estadio de béisbol que cumpla con los requerimientos de las Grandes Ligas (MLB).

De momento se desconocen los posibles inversionistas, pero el Escogido se perfila como un candidato natural.

“Hoy en día no existen las condiciones para que el fanático y su familia tengan una experiencia más allá de simplemente ver un juego de béisbol”, expresó Najri. “Entonces el Escogido lo que quiere es que se evalúe la posibilidad de un estadio nuevo”, agregó.

“El Escogido lo que quiere es que se evalúe la posibilidad de un estadio nuevo”, agregó.

Si la decisión de la Comisión favorece la construcción, el presidente escarlata adelantó: “De darse las condiciones, el equipo evaluaría si está en capacidad de invertir o no”.

El empresario y deportista dejó claro que la idea es un nuevo parque Quisqueya. “Sin dudas”, dice, y remacha, “sin dudas un estadio nuevo”. Y sobre esa base lanza una reflexión final: “Remodelación entiendo que no le beneficia al fanático del béisbol”.

Escogido dispuesto a evaluar La visión del proyecto implica no solo la posible construcción de un nuevo estadio, sino también estructuras de viviendas y un amplio centro comercial. Najri sugiere darle un compás de espera a la decisión final de la Comisión Consultiva. A partir de ahí —explica— “tendríamos que evaluar bajo qué condiciones sería, y de existir las condiciones y ser un proyecto rentable, el Escogido estaría dispuesto a evaluarlo”. El empresario recordó además que forma parte de un grupo directivo compartido. “Soy uno de tres socios, entonces tendríamos que discutirlo a nivel interno con los demás socios a ver si, como Escogido, se hace una inversión”, concluyó Najri.