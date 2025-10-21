Kurt Suzuki le habría ganado la batalla a Pujols para dirigir a los Angelinos

El hawaiano Kurt Suzuki le habría ganado la batalla a Albert Pujols para dirigir a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. De acuerdo a ESPN, citando fuentes, el exreceptor sin experiencia profesional como entrenador para ayudar a revertir la situación de una franquicia que atraviesa la sequía de playoffs más larga de la historia.

Suzuki, de 42 años, jugó durante 16 años para cinco franquicias y ganó la Serie Mundial de 2019 con los Nacionales de Washington. Durante los últimos tres años, fue asistente especial del gerente general de los Ángeles, Perry Minasian.

Pujols y Torii Hunter también fueron consideradas para reemplazar a Ron Washington, quien se perdió casi la mitad de la temporada 2025 tras someterse a una cirugía de bypass cuádruple.

A Ray Montgomery, mánager interino durante la ausencia de Washington, se le ofreció un puesto diferente en la organización, pero no fue considerado para el puesto de mánager a tiempo completo.

Suzuki hereda un equipo con mucha potencia ofensiva y un pitcheo cuestionable. El campocorto Zach Neto es uno de los jugadores más completos del béisbol, y los jardineros Jo Adell y Taylor Ward se combinaron para conectar 73 jonrones en 2025. Mike Trout tiene contrato hasta 2030, y el receptor Logan O'Hoppe, el primera base Nolan Schanuel y el segunda base Christian Moore completan su joven núcleo.

Más allá de Yusei Kikuchi y José Soriano, la rotación de los Angels está en constante cambio, y su bullpen está lleno de interrogantes que lastran sus perspectivas en una división que incluye a los Marineros de Seattle, que se quedaron a un juego de representar a la Liga Americana en la Serie Mundial.

Su más reciente experiencia

Suzuki pasó sus últimas dos temporadas, 2021 y 2022, como receptor suplente con los Angels y recibió excelentes críticas por su manejo del cuerpo de lanzadores. Ahora se convierte en el quinto mánager de la organización desde que Mike Scioscia puso fin a una racha de 19 años en 2018, siguiendo a Brad Ausmus, Joe Maddon, Phil Nevin y Washington.

Con Scioscia, los Angels ganaron el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia en 2002 y obtuvieron cinco títulos de la División Oeste de la Liga Americana en un período de seis años, de 2004 a 2009. Esa temporada de 2009 marcó la última vez que la organización ganó un partido de playoffs.

Los Angels solo han regresado a la postemporada una vez, en 2014, tras ser barridos de la Serie Divisional de la Liga Americana por los Kansas City Royals. La temporada 2025, que terminó con un récord de 72-90, marcó su décima temporada perdedora consecutiva.

Los aficionados llevan mucho tiempo descontentos con la gestión de Arte Moreno, quien ha sido criticado por involucrarse demasiado en las operaciones de béisbol, no invertir lo suficiente en el desarrollo de jugadores y tomar una larga serie de decisiones poco acertadas, entre ellas, no canjear a Shohei Ohtani antes de que se convirtiera en agente libre y luego decidir no igualar la oferta de contrato que le ofrecieron los Dodgers de Los Ángeles, sus rivales.

Según las fuentes, Moreno parecía tener la mira puesta en Pujols como mánager al principio de la temporada baja, pero optó por otro camino tras el fracaso de las negociaciones.