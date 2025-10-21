Emmanuel Clase y Luis Ortiz demandan a Lidom por veto

Luis Ortiz y Emmanuel Clase no podrán participar en la liga dominicana con las Estrellas Orientales ( FUENTE EXTERNA )

Mientras Enmanuel Clase y Luis Ortiz interpusieron una demanda contra la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) por no poder jugar con las Estrellas Orientales, se reporta desde Venezuela, de manera extraoficial, que Clase habría llegado a un acuerdo para reforzar a los Tiburones de La Guaira.

De momento, el conjunto de San Pedro de Macorís no ha otorgado ningún permiso a ninguno de los lanzadores para que puedan militar en otro circuito.

La pareja está inhabilitada por MLB para participar con los Guardianes de Cleveland por estar involucrados en una investigación relacionada con apuestas en partidos en los que ambos habrían visto acción.

Diario Libre confirmó la información al conversar con el vicepresidente de operaciones del conjunto verde, Ángel Ovalles.

"Sí, nosotros tendríamos que prestarlos; al día de hoy (martes) no hemos prestado a ninguno de los dos", dijo.

El documento de la demanda, al que tuvo acceso este diario, corresponde al acto número 1295/2025, fechado el 22 de octubre de 2025 en Santo Domingo de Guzmán. El abogado de Clase y Ortiz es Sheiner Adames Torres.

Dicha demanda está sustentada en un informe del 13 de octubre de 2025, emitido por Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, quien fue debidamente notificado.

La información sobre el presunto acuerdo de Clase en Venezuela fue hecha pública por el periodista bolivariano Daniel Álvarez-Montes en su cuenta de X, @eleextrabase.

Según declaraciones del gerente de operaciones de Lidom, Jorge Torres, al portal El Emergente, para que Clase pueda jugar en otra liga del Caribe, tanto las Estrellas Orientales como la Lidom deben otorgar el permiso correspondiente.

Un precedente

En Venezuela existe un precedente de un pelotero que participó en la liga, estando en lista restrictiva, es el caso de Tucupita Marcano de los Navegantes de Magallanes, que jugó en la LVBP antes de ser suspendido de por vida por MLB, por estar involucrado en apuestas.

José Rodríguez, infielder dominicano de los Filis de Filadelfia, fue inhabilitado por un año en el mismo paquete de Marcano, junto a Michael Kelly (lanzador de los Atléticos de Oakland); y los jugadores de Liga Menor Jay Groome (lanzador de los Padres) y Andrew Saalfrank (lanzador de los Diamondbacks de Arizona).

Rodríguez apostó US$749.09 en béisbol, de los cuales US$724.09 de eso fue en apuertas relacionadas con MLB (un promedio de aproximadamente US$25.86 por apuestas, las investigaciones realizadas determinaron que el dominicano no participó en ninguno de los encuentros y no hizo apuestas que involucraran el equipo al que estaba asignado.

El infielder de liga menor participó en cuatro partidos en la temporada 2024-25 con las Aguilas Cibaeñas, en los que tomó cinco turnos oficiales y conectó dos imparables, sin ningún tipo de objeción por parte de la liga y sus incumbentes. Al momento este año ha conectado dos hits en cuatro turnos.