Lidom suspende los tres partidos señalados para este martes

La suspensión de los tres encuentros se suma a otros ya suspendidos. La imagen es del pasado 16 de octubre cuando se suspendió el juego Estrellas contra el Escogido. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Los tres partidos programados para la jornada de este martes fueron oficialmente suspendidos por la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, debido a los marcados efectos de la tormenta tropical Melissa.

La Lidom dio a conocer la información a través de su red social de X @LIDOMRD.

"La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informa que, debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el tránsito de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional, queda suspendida la jornada completa de este martes", escribió la entidad en su cuenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/lidom-suspension-211025-02202608.jpg

Los partidos programados para hoy señalaban a los Leones del Escogido contra los Gigantes del Cibao , en el Julián Javier , en San Francisco de Macorís.

contra los , en el , en San Francisco de Macorís. Los Toros del Este contra los Tigres del Licey , en la capital, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal

contra los , en la capital, en el y las Águilas Cibaeñas contra las Estrellas Orientales, en el Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís.

Esos tres partidos se suman a los de Gigantes contra Licey del pasado día 17 y Águilas contra Gigantes del día 18 de octubre.

En total son cinco los partidos que ahora deben ser reprogramdos.

Para un buen desahogo se dan por descontados los dos del día 16 de octubre, que se jugaron el lunes 20, con victorias del Licey 7-4 sobre Gigantes y blanqueada del Escogido 2-0 sobre Estrellas.