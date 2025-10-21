Jomar Reyes, electo el Jugador Más Valioso de la Liga de Béisbol de Verano

El inicialista Jomar Reyes, de los Mineros de Bonao, fue seleccionado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol de Verano de la República Dominicana, tras dominar las votaciones con 18 sufragios (43.9%).

Reyes completó una destacada actuación ofensiva, promediando .417, con un jonrón, 14 carreras impulsadas, 14 anotadas y un OPS de 1.117, siendo la principal figura ofensiva de los Mineros y pieza clave en la conquista del campeonato por el conjunto de Bonao.

En la votación, Randy Bravo (Bravos de La Vega) quedó en segundo lugar con 7 votos (17.1%), y Johan Ferreiras (Atléticos de Puerto Plata) fue tercero con 6 votos (14.6%).

El premio al Lanzador del Año también se quedó en manos de un jugador de los Mineros, el veterano derecho Wilber Pérez, quien recibió 19 votos (45.2%) gracias a su dominio desde el montículo. Pérez terminó la campaña con récord de 3-0 e siete salidas, efectividad de 2.27, 40 ponches en 31.2 entradas, y un WHIP de 1.04, líder de l liga entre los lanzadores calificados.

El segundo lugar en la votación fue para Jean Carlos Henríquez (Reales de Santiago), con 7 votos (16.7%), y José Acosta (Bravos de La Vega) y Marcos Frias, de los Atléticos, quedaron en la tercera posición con 6 votos (14.3%) cada uno.

En el renglón de Dirigente del Año, el galardón correspondió a Evaristo Lantigua, de los Reales de Santiago, quien acumuló 25 votos (59.5%), por encima de Anthony Roa, de los Grangeros de Moca, quien obtuvo 11 votos (26.2%).

El reconocimiento al Novato del Año fue para Jaimas Martínez, también de los Mineros de Bonao, quien alcanzó 19 votos (46.3%). Martínez cerró con promedio de .289, seis remolcadas y OPS de .756, consolidándose como una de las promesas del torneo. El más cercano oponente fue Johan Ferreira, de Puerto Plata.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre, donde la Liga de Béisbol de Verano también reconocerá a los líderes departamentales en los distintos departamentos ofensivos y de pitcheo.

Con estos resultados, los Mineros de Bonao completan una temporada histórica, al coronarse campeones y obtener tres de los cuatro premios principales de la campaña 2025, reafirmando su dominio en el béisbol de verano dominicano.