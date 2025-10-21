Nelson Cruz espera que los peloteros concluyan la temporada de Grandes Ligas en salud

El gerente general del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, espera que los peloteros que podrían integrar la selección nacional concluyan la temporada de Grandes Ligas en salud.

El ejecutivo señaló que el objetivo es que todos lleguen sanos y en condiciones óptimas al evento a celebrarse en el primer trimestre del próximo año.

"Estamos esperando que termine la Serie Mundial y que cada uno de los jugadores concluya en salud, para que puedan representarnos", manifestó Cruz.

El exjugador también recordó que la pelota es un deporte muy exigente y con altos niveles de incertidumbre, tanto dentro como fuera del terreno, por lo que exhortó a la juventud a estudiar.

"El béisbol es muy incierto. En su gran mayoría se ven las historias bonitas de esos jugadores que llegan a Grandes Ligas y firman los contratos grandes, pero detrás de eso hay una realidad y es que la mayoría de esos jóvenes, lamentablemente, no firman o los que firman no pueden hacer una carrera. Por eso la iniciativa es la educación, es lo que te puede garantizar un buen futuro", expresó.

Sobre Albert Pujols

En cuanto a los rumores que vinculan al mánager del conjunto dominicano, Albert Pujols, con una posible contratación como dirigente de los Angelinos de Anaheim, Cruz restó importancia a las versiones.

Aseguró que el enfoque del grupo sigue siendo la preparación para el Clásico.

"Eso son especulaciones, no hay nada oficial... Estamos enfocados en que Alberto es el manager y va a dirigir el equipo", puntualizó.